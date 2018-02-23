Следователи США: Манафорт скрыл миллионы, заработанные у Януковича

Копірайт зображення Getty Images Image caption Следователи считают, что компании Пола Манафорта провели через оффшорные счета $74 млн

Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом заработали в Украине десятки миллионов долларов, об этом говорится в обновленном обвинительном заключении, которое накануне обнародовал окружной суд США в Восточной Вирджинии.

"Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов прибыли в результате их работы в Украине. С примерно 2006 года и до сих пор Манафорт и Гейтс задействовали схему сокрытия доходов от ведомств США, продолжая использовать средства для собственного удовольствия", - указано в документе американского окружного суда.

Новые обвинения, если Манафорта и Гейтса признают виновными, могут существенно увеличить возможный срок их заключения.

В то же время пресс-служба Манафорта все обвинения отрицает.

В обвинительном заключении говорится, что с 2006 по 2015 годы Манафорт и Гейтс работали политическими консультантами и лоббистами украинского правительства, президента и партии Януковича. Персонал их компаний работал в США, Украине и России.

Заработанные в Украине деньги консультанты тратили на роскошную жизнь в Соединенных Штатах для себя и своих семей: покупали недвижимость, оплачивали обучение детей.

В то же время, как установили следователи, компании Манафорта якобы скрывали доходы от Госказначейства и Минюста США.

Американские следователи считают, что подозреваемые скрыли открытие оффшорных счетов на Кипре, Гренадинских и Сейшельских островах.

Через них компании Манафорта, как сказано в обвинительном заключении, в целом провели 75 млн долларов. Манафорту и Гейтсу говорят, что 30 млн из них они скрыли от американских налоговых органов. Кроме того, их обвиняют в том, что они получили от американских банков около 20 млн долларов займов, предоставив ложную информацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ричард Гейтс (слева) - деловой партнер Пола Манафорта

Ричарда Гейтса дополнительно обвиняют в отмывании через оффшоры 3 млн долларов, которые также были скрыты от власти.

Следователи утверждают, что даже после бегства Виктора Януковича из Украины компании Манафорта до 2017 года продолжали зарабатывать на нелегальных операциях с недвижимостью и оформлении фиктивных кредитов.

В то же время в документе нет никаких обвинений, связанных с деятельностью Манафорта в должности руководителя избирательной кампании Дональда Трампа, а именно - по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, которое расследует ФБР. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Манафорта в заговоре против властей США.

В то же время пресс-секретарь Пола Манафорта Джейсон Малони заявил, что он "уверен, что он (Пол Манафорт - Ред.) будет оправдан".

"Пол Манафорт не виновен в том, что указано в новом обвинительном заключении. И он уверен, что его оправдают по всем пунктам обвинения", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря.

Адвокат Гейтса пока не комментировал новые обвинения.