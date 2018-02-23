Eurostat: минимальная зарплата в ЕС - € 261

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По состоянию на 1 января 2018 года 22 из 28 стран-членов ЕС имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты, только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не придерживаются такой практики. Об этом сообщает Eurostat.

Там отмечают, что в странах восточной части ЕС минимальная зарплата составляет, как правило, менее 500 евро, а в его северной части - свыше тысячи евро.

В январе 2018 года в Болгарии этот показатель был самым низким среди всех стран ЕС.

Девять восточноевропейских государств-членов ЕС установили зарплатный минимум на уровне 400-500 евро в месяц: Литва (400 евро), Румыния (408 евро), Латвия (430 евро), Венгрия (445 евро), Хорватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Эстония (500 евро) и Польша (503 евро).

Среди пяти южноевропейских стран-членов ЕС самая высокая минимальная заработная плата выплачивается в Испании - 859 евро. В Португалии "минималка" составляет 677 евро, в Греции - 684 евро, на Мальте - 748 евро, а в Словении - 843 евро.

В странах, расположеных на западе и севере ЕС, минимальная зарплата превышает 1400 евро в месяц: в Великобритании - 1401 евро, в Германии и Франции - 1498 евро, в Бельгии - 1563 евро, в Нидерландах - 1578 евро, в Ирландии - 1614 евро, а в Люксембурге почти две тысячи евро.

Также Eurostat сообщает, что с 1 января минимальная заработная плата в в США составляет 1048 евро в месяц.