Культобзор: на что Клуни пожертвовали полмиллиона

В обзоре:

На что супруги Клуни пожертвовало полмиллиона долларов?

О чем "очень-очень сожалеет" Натали Портман?

Что, по мнению Лиама Галлахера, нельзя купить за деньги?

Клуни против оружия

Копірайт зображення AFP

Супруги Клуни известны своей щедростью: они активно занимаются благотворительностью, принимают у себя беженцев и борются с расизмом. И на этом Джордж и Амаль не останавливаются.

Пара не смогла остаться равнодушной к трагичному инциденту в школе в Паркленде, где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

Супруги направили полмиллиона долларов в поддержку протестных маршей, требующих от американских властей ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия.

"Меня и Амаль очень вдохновляют смелостью и красноречие этих молодых людей", - заявил Клуни, которого цитирует Independent.

Актер заявил, что и сам примет участие в марше: "24 марта наша семья выступит бок о бок с удивительными представителями молодого поколения со всей страны".

Пример звездной четы вдохновил и других знаменитостей. После их заявления Опра Уинфри, Стивен Спилберг и другие известные личности заявили, что жертвуют на проведение марша такую же сумму.

Опрометчивый шаг

Копірайт зображення Reuters

Обладательница премии "Оскар", актриса Натали Портман оказалась в непростой ситуации из-за опрометчивого поступка, который совершила почти десять лет назад, пишет Daily Telegraph.

Она, как и многие другие голливудские звезды, подписала в свое время письмо с требованием выпустить из швейцарской тюрьмы обвиненного в педофилии режиссера Романа Полански.

Однако этот акт солидарности с Полански идет вразрез с нынешней позицией Портман, которая стала одной из самых заметных активисток кампании "Пора", целью которой является сбор средств для жертв сексуального насилия и домогательств.

"Я несу ответственность за то, что не подумала об этом. Кто-то, кого я уважала, передал мне эту петицию и сказал: "Я подписал это. А ты это сделаешь?". И я решила это сделать. Это было ошибкой", - рассказала Портман.

По крайней мере Портман признала ошибку, отмечает издание, потому что другие подписанты петиции, как например, Тильда Суиндон, отказались говорить на эту тему.

Рок и дзен

Копірайт зображення PA

Guardian опубликовала интервью с Лиамом Галлахером, бывшим фронтменом группы "Оазис", который в прошлом году выпустил первый сольный альбом.

Корреспондент издания отмечает, что музыкант - прекрасный рассказчик: говорит эмоционально, остроумно, используя "огромное количество нецензурной лексики".

А ему: фигуре неординарной и со скандальным прошлым, точно есть что вспомнить. Чего только стоит драка, которую он вместе с братом Ноэлем организовали в 2002 году в баре мюнхенского отеля! Результат: поломанная мебель, многотысячный штраф, 80 полицейских, прибывших на вызов, и ... выбитые зубы Лиама.

Он, кстати, до сих пор утверждает, что именно правоохранители лишили его зубов.

Жизнь младшего Галлахера проходила бурно и многое складывалось не так, как ему бы хотелось: ссора с братом, два развода, мысли о том, чтобы навсегда уйти из музыки.

Но сейчас, похоже, все в порядке: альбом As You Were, который стал платиновым, новая любовь, внутренняя гармония. Лиам даже говорит, что "достиг дзена".

А еще во время интервью он отвечал на вопросы поклонников со всего мира: признался, что совершенно растерялся, когда однажды, уже будучи знаменитым, попросил автограф у Пола Маккартни, сказал, что за деньги не купишь счастье, и пожаловался на "чертову болезнь" молодых - увлечение селфи.

Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС