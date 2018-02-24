Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торги

Копірайт зображення Getty/RR Auction Image caption В документе 18-летний Стив отмечает свое стремление работать в области технологий и дизайна

Заявление американского предпринимателя Стива Джобса о приеме на работу, написанное в 1973 году, выставят на торги в Бостоне более чем за 50 тысяч долларов.

Формуляр Джобс заполнил за три года до того, как основал компанию, которая сделала его миллиардером.

Заявление содержит орфографические и пунктуационные ошибки. Например, свою фамилию предприниматель написал с маленькой буквы.

В графе "особые способности" Джобс написал "инженер электронных технологий и инженер-проектировщик". Он также уведомил работодателя, что у него есть водительские права и нет домашнего телефона.

Между тем в заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.

Стив Джобс умер от рака в возрасте 56 лет в 2011 году.

Аукцион пройдет с 8 по 15 марта.

Кроме резюме Стива Джобса, на торгах в Бостоне будет выставлено еще несколько исторических документов: