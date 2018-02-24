Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торги
Заявление американского предпринимателя Стива Джобса о приеме на работу, написанное в 1973 году, выставят на торги в Бостоне более чем за 50 тысяч долларов.
Формуляр Джобс заполнил за три года до того, как основал компанию, которая сделала его миллиардером.
Заявление содержит орфографические и пунктуационные ошибки. Например, свою фамилию предприниматель написал с маленькой буквы.
В графе "особые способности" Джобс написал "инженер электронных технологий и инженер-проектировщик". Он также уведомил работодателя, что у него есть водительские права и нет домашнего телефона.
Между тем в заявлении не указывается, на какую должность претендовал Джобс.
Стив Джобс умер от рака в возрасте 56 лет в 2011 году.
Аукцион пройдет с 8 по 15 марта.
Кроме резюме Стива Джобса, на торгах в Бостоне будет выставлено еще несколько исторических документов:
- Техническое руководство Mac OS X, подписанное Джобсом в 2001 году, со стартовой стоимостью 25 тысяч долларов США
- Подписанная в 2008 году публикация в газете со стартовой стоимостью 15 тысяч долларов с фотографией Джобса и заголовком, который гласит: "Новый, быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов"
- Оригинальная карточка отпечатков пальцев от Джими Хендрикса после задержания в 1969 году в Торонто по обвинению в хранении наркотиков, подписанного покойным рок-музыкантом, которая оценивается в 15 тысяч долларов
- Любовное письмо от покойной британской певицы Эми Уайнхаус к ее мужу Блейку