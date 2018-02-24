Сотрудники "Красного креста" покупали секс-услуги

Копірайт зображення Getty Images Image caption МККК начал внутреннее расследование после обвинений в неправомерных действиях

Международный комитет Красного Креста признал, что в течение последних трех лет 21 сотрудник миссии был уволен за пользование секс-услугами.

История приобрела широкую огласку после многочисленных жалоб на непристойное поведение со стороны сотрудников гуманитарной организации.

"Я поручил проверить информацию о сексуальных домогательствах, и мы обнаружили, что с 2015 года 21 сотрудник был уволен за то, что расплачивался за сексуальные услуги, или подал в отставку во время внутреннего расследования", - заявил в пятницу Генеральный директор МККК Ив Даккорд.

Также Красный Крест не продлил контракты с еще двумя сотрудниками, которые оказались под подозрением в подобном поведении.

Одной из функций организации является борьба с сексуальным насилием.

Кодекс поведения МККК прямо запрещает сотрудниками или партнерам платить за сексуальные услуги.

Расследование инициировали после ряда скандалов в гуманитарных органзаций, таких как Plan International, которая мониторит сексуальное насилие над детьми. Так, были выявлены шесть случаев сексуального насилия над детьми со стороны сотрудников этой организации.

Ив Даккорд заявил: "МККК - это организация, насчитывающая более 17 тысяч сотрудников по всему миру. И мы очень обеспокоены тем, что произошедшие инциденты не были надлежащим образом расследованы и решены".

"Подобное поведение является предательством людей и общин, которым мы помогаем", - сказал Даккорд.

Также скандал разразился вокруг британской компании Oxfam, которая занимается решением проблем бедности. Выяснилось, что организация прикрывала случаи сексуальных преступлений со стороны своих сотрудников, работавших на Гаити.

Кроме того, в отставку подал заместитель гендиректора ЮНИСЕФ.

Джастин Форсайт столкнулся с жалобами о ненадлежащем поведении в отношении женского персонала во время своего пребывания на посту главы британской благотворительной организации "Спасите детей".