Почему фруктовые чаи могут повредить зубы?

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Кислые напитки, например фруктовые и ароматизированные, могут вызывать эрозию зубов и повредить эмаль, говорится в исследовании британских ученых.

Команда Королевского колледжа Лондона выяснили, что употребление кислых напитков между приемами пищи увеличивает риск разрушения эмали из-за попадания на нее кислоты.

В исследовании, опубликованном в British Dental Journal, изучалось питание 300 человек с сильной эрозией зубов.

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Фруктовые напитки и чаи, диетические напитки и напитки с сахаром - именно они могут вызвать разрушение эмали.

Если такие напитки долго смаковать, то есть держать во рту перед тем, как проглотить, риск эрозии зубов значительно увеличивается.

Один из авторов исследования доктор Саурис О'Тул из Института стоматологии Королевского колледжа пояснил: "Если вы пьете напитки в течение длительного периода времени, более пяти минут, или если вы держите фрукт во рту в течение нескольких минут, а не едите его, - именно такие привычки действительно могут повредить зубы".

Какие напитки врачи называют кислыми?

алкоголь

фруктовые чаи

ароматизированная вода

диетические напитки

подслащенные напитки

А какие нет?

вода

чай

кофе

молоко

газированная вода

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Исследователь дает несколько советов: "Если вы собираетесь перекусить яблоком во время обеда, старайтесь воздержаться от кислой пищи вечером".

"Если вы планируете выпить бокал вина вечером, то откажитесь от фруктового чая утром. Просто сбалансируйте пищу в вашем рационе", - добавляет господин Саурис О'Тул.