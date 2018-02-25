Герцогиня Корнуольская призвала родителей больше читать детям

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению герцогини Корнуольской, ничто так не заставляет мозги работать, как хорошая книга

Больше читать детям и отправлять их "в путешествиие открытий" призвала родителей Камилла, герцогиня Корнуольская.

В письме Sunday Express герцогиня рассказала о том, сколько радости приносил ей отец, который каждый вечер читал детям.

"Эти вечера не только сохранили любовь к чтению на всю жизнь, они побудили разделить эту страсть с моими детьми, а теперь и с моими внуками", - отметила она.

Письмо герцогини было опубликовано накануне Всемирного дня книги.

Она пишет, что в мире, в котором, судя по всему, "доминируют экраны и слишком много информации", день, посвященный книге, может показаться несколько старомодным.

Но это своевременное напоминание о том, насколько важны книги и чтение, особенно для детей, считает она.

"Запустить мозг"

"Листать вместе страницы любимой книги - это приносит не только удовольствие, но и создает особую связь с нашими внуками", - пишет далее герцогиня.

По ее убеждению, книги способны "разжечь воображение" детей и, как ничто другое, "запустить мозг".

Герцогиня Корнуольская также считает, что чтение книг детям и внукам не только доставляет удовольствие, но и "отправляет их в путешествие открытий и обогащения, которое могут дать лишь книги".

"Мы не могли дождаться продолжения", - вспоминает Камилла вечера с книгой, и своего отца, майора Брюса Шанда, которого она называет "пламенным библиофилом".