В Украине - сильное похолодание, в Одессе закрывают школы

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о сильном похолодании.

"В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы, в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры", - сообщает ведомство в понедельник.

В частности, 26-27 февраля в некоторых областях ожидают местами до -24 ° мороза. В Киеве прогнозируют -16-19 градусов.

Одесские власти в связи с резким ухудшением погоды на один день отменяют занятия в школах и детсадах.

"В связи с ожидаемым снегопадом и существенным снижением температуры на заседании принято решение отменить 27 февраля 2018 года занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города", - сообщает Одесский горсовет.

Там сообщили о штормовом предупреждении в городе: ветер, сильный снег, местами сильная метель и сугробы.

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Также ГСЧС предупреждает о лавинной опасности в понедельник и вторник в горах Ивано-Франковской области и Закарпатья.

На 1 марта Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В этот день по всей Украине ожидают осадки, снежный покров местами увеличится до 25-30 см. На дорогах - гололедица.