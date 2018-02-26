Копірайт зображення Facebook Philip Illienko Image caption Жан Рено приехал в Карпаты для съемок в новом фильме

В Украину для съемок в совместном украинско-французском фильме "Последний шаг" приехал Жан Рено.

Триллер о наемном убийце, которого играет Рено, сейчас снимают в Карпатах.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, сотрудничество со звездами такого масштаба - это "очередной этап" в развитии украинской киноиндустрии.

В комментарии ВВС News Украина Ильенко сообщил, что встречался с Жаном Рено 24 февраля.

"Он тогда только приехал в Карпаты и еще, очевидно, не видел красивых украинских гор, потому что было темно", - сказал он.

Глава Госкино добавил, что надеется, французский актер оценит красоту и Карпат, и Киева, где продолжат съемки.

По его словам, очень важно, что в проекте согласился сниматься "актер такого масштаба".

"Это и есть настоящая европейская интеграция", - добавил Ильенко и отметил, что украинское кино выходит на новый уровень.

Копірайт зображення Andreas Rentz/Getty Images Image caption Жан Рено вновь сыграет киллера

По сюжету, герой Рено - самый разыскиваемый наемный убийца - наслаждается одинокой отставкой на берегу уединенного озера в Канаде.

В его шале находит приют девушка, находящаяся при смерти после тяжелого несчастного случая. Человек, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.

Режиссером и автором сценария фильма стал француз Фредерик Петижан. Оператором-постановщиком - трехкратный лауреат премии "Сезар" Тьерри Арбогаст.

По словам режиссера Петижана, "Последний шаг" - "это рассказ на грани психологического триллера и фильма-инициации, между вчерашним и сегодняшним, где каждый элемент подчеркивается и усиливается ретроспективой".

Для Жана Рено эта лента станет завершающей в карьере.

Также в фильме сыграет канадская актриса Сара Линд, на счету которой фильмы "Лагерь", "Личное", "Волк-полицейский" и "Экзорцизм Молли Хартли".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Канадская актриса Сара Линд также снимется в фильме

Снимется в "Последнем шаге" и английский актер Том Хоппер, сыгравший рыцаря Персиваля в известном британском сериале "Мерлин" и Дикона Тарли в седьмом сезоне "Игры престолов".

Копірайт зображення Neilson Barnard/Getty Images Image caption Британский актер Том Хоппер

Также среди актеров - американец Гари Дурдан, сыгравший в фильмах "Кровавый четверг" и "Рандеву".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американский актер Гари Дурдан

Среди украинских актеров - Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

Снимать фильм будут на озере Синевир в Карпатах, Киеве, Нью-Йорке и Канаде.

Госкино в январе заключило контракт с украинской компанией "Ист Вест Продакшн" о предоставлении этой ленте государственной финансовой поддержки в размере 21,6 млн грн.

Общая стоимость производства фильма - 73,9 млн грн.

С французской стороны производство картины осуществляют компании East 35 и Seven 52.