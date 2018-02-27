Тайвань: на острове ажиотажный спрос на туалетную бумагу

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На Тайване возник острый дефицит туалетной бумаги. Люди скупают средства гигиены огромными упаковками, так что полки супермаркетов стремительно пустеют.

Виной всему прогноз местных производителей, согласно которому туалетная бумага в ближайшее время подорожает на треть.

Местные жители начали активно выкладывать фотографии пустых полок в супермаркетах. За туалетной бумагой бросились даже те, кто не собирался этого делать. Люди опасаются, что на какое-то время останутся без средств гигиены.

По данным министерства экономики Тайваня, производители вынуждены поднимать цены на продукцию из-за роста цен на сырье.

На рост цен на мировом рынке на целлюлозу, по мимо всего прочего, оказали влияние пожары, охватившие лесные районы Канады, а также перебои в работе производства целлюлозно-бумажных предприятий Бразилии.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом цена за тонну целлюлозных волокон, используемых для изготовления туалетной бумаги, выросла на 150 долларов и сейчас составляет около 800 долларов США.

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Ситуация оказалась настолько серьезной, что пришлось вмешаться правительству, которое взялось проверять соблюдение антимонопольного законодательства производителями.

В свою очередь Департамент по защите прав потребителей провел переговоры с торговыми сетями и получил от 4-х из них (Carrefour, RT-Mart, A.mart и PX Mar) заверения, что цены не будут расти до середины марта.

Впрочем, несмотря на рост цен на сырье для производства туалетной бумаги, глобального подорожания ожидать пока не стоит.