Чем полтавский хакер разозлил более 30 стран
Украинский суд арестовал на 60 суток Геннадия Капканова - его обвиняют в организации международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.
По версии следователей, денежные потери, связанные с кибератаками Avalanche, составили сотни миллионов долларов по всему миру.
Хакеру инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: отмывание средств, несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, сопротивление властям и мошенничество.
Сам подозреваемый заявил на суде, что он - частный предприниматель, который зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду.
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"Капкан для Капканова 60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова организатора международной мошеннической киберсети avalanche", - написал в Twitter директор департамента МВД по коммуникациям Артем Шевченко. (Авторская орфография и пунктуация сохранены. - Ред.)
По данным украинской полиции, в 2016 году во время задержания в Полтаве Капканов оказал вооруженное сопротивление, используя автомат Калашникова и боевой пистолет.
При избрании меры пресечения ему инкриминировали посягательство на жизнь правоохранителя. Он эти обвинения отверг, объясняя, что при задержании сделал предупредительный выстрел с целью самозащиты.
Адвокат Игорь Гонжак заявил, что подозрение не обосновано и просил суд избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
О задержании Капканова сообщил официальный сайт киберполиции Украины. Правоохранители обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому подозреваемый прибыл в столицу.
"Во время обыска в арендованной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.
Avalanche
Следствие называет 35-летнего Геннадия Капканова организатором международной мошеннической киберсети Avalanche, в состав которой входило 27 человек.
Сеть инфицировала компьютеры по всему земному шару, воровала у пользователей данные кредиток, пароли, организовывала DoS-атаки, рассылку спама, отмывала деньги для рекрутинговых компаний и т.п.
Хакеры контролировали около полумиллиона компьютеров в 180 странах мира.
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По данным Европола, финансовые потери, связанные с деятельностью Avalanche, составили сотни миллионов евро по всему миру.
В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.
Сообщается, что в Германии деятельность Avalanche причинила ущерб в шесть миллионов евро.
По немецким законам Геннадию Капканову грозит до 10 лет лишения свободы.
Неуловимый
В ноябре 2016 года организатор киберсети, 33-летний житель Полтавы, уже был задерживан. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого.
Прокурор аргументировал необходимость ареста тем, что Капканов является фигурантом международного дела и должен быть выдан другой стране.
Судья настояла, что, согласно закону, за такие преступления украинских граждан не выдают другим странам.
Позже подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
Как сообщил Артем Шевченко, Капканов скрывался, используя поддельный украинский паспорт.
"Что касается документов, которые у меня нашли, я ими никогда не пользовался и не предъявлял. Они просто были как сувенирная продукция. Даже не помню каким образом .. они у меня оказались", - заявил Геннадий Капканов в суде.
Правда, подозреваемый признал наличие второго гражданства, однако подчеркнул, что выезжать за границу не планировал.
При задержании у Геннадия Капканова, по мимо всего прочего, был также изъят паспорт гражданина Румынии на его имя.