Данные о калорийности заставляют меньше есть - ученые

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые установили, что информация о количестве калорий может уменьшить их потребление на 12%

Информация о калорийности блюд в меню может побудить посетителей общепита меньше есть. Об этом сообщает лондонская газета The Times, ссылаясь на результаты научного исследования.

Ученые установили, что информация о количестве калорий в блюдах, указанных в меню, действительно может привлекать внимание посетители. Исследователи призывают правительство поставить вопрос об обязательном информировании о калорийности блюд, которые подают в кафе и ресторанах, отмечает The Times.

Газета пишет, что различные исследования причин ожирения и избыточного веса иногда дают неоднозначные результаты, но ученые уверены: если их собрать и систематизировать, советы ученых все-таки должны иметь положительное влияние на потребителей.

The Times цитирует Сьюзен Джебб, профессора Оксфордского университета и одну из авторов исследования, которая убеждена, что ученые имеют достаточно информации, чтобы заставить правительство действовать.

"Это исследование должно убедить политиков, что необходимо принимать меры для поощрения или даже введение обязательной маркировки количества калорий в блюдах и напитках в меню кафе и ресторанов", - говорит она.

Ученые обнаружили, что во время типичного обеда, калорийность которого составляет 600 калорий - а это, например, кусок пиццы и безалкогольный напиток - информация о количестве калорий может уменьшить их потребление на 12%. Это примерно равно калорийности одного обычного печенья, которое "тянет" на 71 калорию.

Тереза ​​Марто, директор отдела исследований поведения и здоровья Кембриджского университета, рассказала газете, что наибольшее впечатление на потребителей производят цифры, которые показывают калорийность блюд. Именно они подталкивают людей отдавать предпочтение менее калорийным продуктам, как, например, печенью вместо куска торта.

"В борьбе с ожирением надо понять одну вещь: одного универсального рецепта не существует, - убеждает она. - Хотя маркировка калорий может помочь, нужны и другие меры, которые бы поощряли уменьшение потребления калорийных продуктов".