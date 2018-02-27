Почему немецкая деревня оставила противоречивый "гитлеровский колокол"?

Копірайт зображення AFP/DPA Image caption Колокол с надписью "Все для Родины - Адольф Гитлер" оказался в центре споров

Немецкая деревня решила сохранить противоречивый церковный колокол со свастикой и надписью "Все для Родины - Адольф Гитлер".

Совет прихожан деревни Герксхайм объяснил, что бронзовый колокол нацистской эпохи напоминает о темном прошлом нации.

Во время голосования в понедельник люди отклонили предложение снять и заменить колокол в местной церкви.

Некоторые прихожане обеспокоены тем, что они женятся и крестят своих детей под "гитлеровским колоколом".

Однако местный совет прихожан отметил, что эта реликвия нацистской эпохи, находящаяся в церкви с 1934 года, должна остаться в качестве "импульса для примирения и мемориала против насилия и несправедливости", сообщает AFP.

Колокол, который весит 240 килограммов, останется в тысячелетней церкви, являющейся местным культурным наследием.

Копірайт зображення THOMAS LOHNES/GETTY Image caption Экс-мэр деревни Роланд Беккер

Артефакт уже неоднократно оказывался в центре внимания СМИ, поскольку на надпись жаловался бывший церковный органист.

Бывший мэр деревни Роланд Беккер в прошлом году подал в отставку из-за комментариев, в которых он защищал не просто колокол, но и Германию нацистской эпохи.

Некоторые жители обеспокоены тем, что колокол может повредить репутации церкви или привлечь в деревню неонацистские группы. Другие утверждали, что бронзовая реликвия связана с историей города.

Колокол замолчал в сентябре прошлого года - до решения местного совета прихожан.