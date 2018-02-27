Стрельба во Флориде: охранник отвергает обвинения Трампа

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Охранник школы Stoneman Douglas High School во Флориде, которого президент Трамп обвинил в трусости, выступил в защиту своих действий во время стрельбы в школе, где погибли 17 человек.

Когда вооруженный преступник открыл огонь по ученикам, Скотт Петерсон находился рядом со школой, но не вошел в здание, когда услышал выстрелы.

Адвокат Петерсона Джозеф ДиРуззо утверждает: его подзащитный был уверен, что стреляют снаружи, а не внутри школы.

Охранник действовал по инструкциям, прикрывая людей, оказавшихся поблизости, и помогал им спрятаться.

"Обвинять Петерсона в трусости просто несправедливо", - заявил адвокат.

Скотт Петерсон на прошлой неделе уволился из школы, после того как шериф округа Броуард Скотт Исраэль отстранил его от службы без сохранения зарплаты.

Шериф Исраэль заявил, что кадры с места событий поразили его до глубины души.

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Но Джозеф ДиРуззо говорит, что шериф слишком упростил ситуацию и поторопился с выводами относительно действий Петерсона.

Трамп обвиняет и критикует

Петерсон вынужден был оправдываться после того, как президент Трамп заявил, что мог бы сам ворваться в школу, даже не имея оружия.

Управление шерифа округа Броуард также начало расследование в отношении трех своих сотрудников, которые оставались вне стен школы с оружием, когда внутри здания шла стрельба.

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Президент Трамп вспомнил этих офицеров, заявив, что такие вряд ли могли бы когда-нибудь заслужить медаль за отвагу.

Во Флориде школьники готовятся вернуться к занятиям в среду, после того как некоторые из них приняли участие в акции протеста в минувшее воскресенье.

"Это как будто первый день в школе, но такого не должно быть", - сказала 16-летняя ученица школы корреспонденту New York Times.

Эта стрельба стала второй по числу жертв среди подобных трагедий в США.

Бывшего ученика школы, 19-летнего Николаса Круза арестовали по обвинению в убийстве 17 человек.

Из-за событий во флоридской школе школьники начали кампанию, в которой выступили за усиление контроля над распространения оружия.

Президент Дональд Трамп пообещал принять меры, ограничивающие право на покупку оружия для психически больных людей.