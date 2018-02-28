Летчик "Антонова" скончался в годовщину легендарного полета

Копірайт зображення ДП "Антонов" Image caption Легендарный летчик-испытатель умер в 53-ю годовщину своего первого полета на крупнейшем в мире турбовинтовом судне Ан-22 "Антей"

Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Юрий Курлин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщили на госпредприятии "Антонов".

Там отметили, что "легенда мировой авиации" скончался в день 53-й годовщины со дня первого полета крупнейшего в мире турбовинтового самолета Ан-22 "Антей".

"Зачастую имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолётом, который в свое время совершил мировой фурор и остался во многом непревзойденным. Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Ю.В.Курлина впервые поднял этот антоновский гигант в воздух", - говорится в сообщении в сети Facebook.

В пресс-службе "Антонова" также напомнили, что Курлин участвовал в создании и испытании не менее 15 самолетов семейства АН, среди которых в частности, Ан-22 "Антей", Ан-124 "Руслан" и крупнейший в мире грузовой Ан-225 "Мрия".

На самолете Ан-32 Юрий Курлин установил четыре мировых авиационных рекорда.

Копірайт зображення ДП"Антонов" Image caption 53 года назад экипаж под командованием Юрия Курлина впервые поднял в небо АН-22 "Антей"

"Юрий Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, умел анализировать и принимать смелые решения, которые становились ключевыми в решении дальнейшей судьбы крылатых машин", - вспоминают на ГП "Антонов".

Курлин также активно занимался преподавательской деятельностью, готовил молодых пилотов.

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