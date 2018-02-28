В первый день весны центр и восток Украины засыпет снегом

Копірайт зображення Уніан Image caption В первый день весны центр и восток страны засыпет снегом

По данным синоптиков, в результате влияния активных циклонов 1 марта в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, на востоке и в центре Украины прогнозируют сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Копірайт зображення Уніан Image caption 1 марта на дорогах страны возможна гололедица

В среду ГСЧС предупреждает водителей о возможном ограничении въездов крупногабаритного транспорта в столицу, а также на отдельных участках дорог Запорожской области из-за расчистки дорог и городов от снега.

Морские порты и аэропорты работают в штатном режиме, говорят в ГСЧС.

А вот в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области Укргидрометцентр объявил значительную снеголавинную опасность (3 уровень).

В акватории Черного и Азовского морей возможен подъем уровня воды.

В частности, в Геническе Херсонской области из-за подъема уровня моря может затопить причалы, территорию рыбзавода и шоссейную дорогу на Арабатской стрелке.