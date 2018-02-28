В Польше автомобиль столкнулся с поездом: погибли четверо украинцев

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Четверо украинцев погибли в результате ДТП возле польского города Ополе.

"По информации главной комендатуры полиции города Ополе, 27 февраля во время столкновения легкового автомобиля с поездом погибли четыре гражданина Украины", - цитирует агентство "Украинские новости" представителя Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

По словам дипломата, консул в Кракове совместно с консулом в Ополе принимают меры, чтобы установить личности погибших и помочь в транспортировке их тел в Украину.

Как сообщает польское издание Naszemiasto, ДТП произошло на железнодорожном переезде Ополе Хмеловицы в 19:00 27 февраля.

Водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat по непонятным причинам выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электропоездом.

В результате ДТП на месте погибли четыре человека - три женщины и один мужчина в возрасте от 20 до 60 лет.

Причину трагедии устанавливает польская полиция.