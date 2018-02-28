Международный олимпийский комитет восстановил Россию в правах
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство России, приостановленное из-за допингового скандала. Об этом сообщают в Олимпийском комитете России.
В то же время членство Паралимпийского комитета России все еще приостановлено. То есть на нынешней Паралимпиаде российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.
Вопрос о восстановлении членства Паралимпийского комитета рассмотрят после окончания соревнований, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане.
Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде в Корее без триколора и национального гимна.
Команда из 168 россиян соревновалась как нейтральная команда "Олимпийские атлеты из России".
Все спортсмены доказали, что они были "чистыми" перед Играми.
Однако во время Олимпиады в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой нашли запрещенные препараты.
Крушельницкий, который выступал вместе с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, из-за отстранения от Игр потерял бронзовую медаль.
Всего команда под нейтральным флагом получила 17 медалей, среди которых две золотых.