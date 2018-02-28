Международный олимпийский комитет восстановил Россию в правах

Копірайт зображення Ronald Grant Image caption Команда из 168 россиян участвовала в Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство России, приостановленное из-за допингового скандала. Об этом сообщают в Олимпийском комитете России.

В то же время членство Паралимпийского комитета России все еще приостановлено. То есть на нынешней Паралимпиаде российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.

Вопрос о восстановлении членства Паралимпийского комитета рассмотрят после окончания соревнований, которые пройдут с 9 по 18 марта в Пхенчхане.

Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде в Корее без триколора и национального гимна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Призеры Олимпиады из России - в белом и под нейтральным флагом

Команда из 168 россиян соревновалась как нейтральная команда "Олимпийские атлеты из России".

Все спортсмены доказали, что они были "чистыми" перед Играми.

Однако во время Олимпиады в допинг-пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой нашли запрещенные препараты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото

Крушельницкий, который выступал вместе с Анастасией Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, из-за отстранения от Игр потерял бронзовую медаль.

Всего команда под нейтральным флагом получила 17 медалей, среди которых две золотых.

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