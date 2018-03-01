"Право на забвение": бизнесмен судится с Google
Бизнесмен обратился в Высокий суд Лондона: мужчина требует от интернет-компании Google удалить из глобального поиска данные о привлечении его к уголовной ответственности.
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Его имя упоминается в связи с судимостью за фальсификацию финансовых документов в конце 1990-х годов.
Бизнесмен ссылается на так называемое "право на забвение". Речь идет о праве отредактировать свою персональную историю в поисковых системах. Это значит, что любой пользователь имеет право потребовать от поисковых систем, таких как Google, Yahoo или Bing, удалять ссылки на устаревшую информацию в поисковиках.
Мужчина утверждает, что его судимость считается погашенной в соответствии с законом "О реабилитации правонарушителей" 1974 года.
Интересы исца в данном споре представляет юридическая фирма Carter-Ruck. Во избежание возможного разглашения конфиденциальной информации его имя не называют.
Отправной точкой для международного признания права на забвение послужило прецедентное дело Марио Костеха Гонсалеса против Google в 2014 году. По этому делу Европейский суд принял решение, которым обязал поисковую систему удалить из поисковой выдачи ссылки с именем потерпевшего.
В Google заявили, что корпорация "будет защищать право общественности на доступ к законной информации".
"Мы работаем над соблюдением права на забвение, но мы также уделяем большое внимание тому, чтобы не удалять результаты поиска, которые четко соответствуют общественным интересам, и будем защищать право общественности на доступ к законной информации", - заявила пресс-служба интернет-компании.
Google просили изъять почти два миллиона результатов поиска в Европе - в корпорации удалили более 800 тысяч.
В мае этого года вступает в смлу Общий Регламент по защите данных - правила с помощью которых Европейский парламент, Совет Европейского союза и Европейская комиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных в Европейском союзе.
Документ должен помочь людям ускорить процесс удаления нерелевантой информации.
Ожидается, что дело британского бизнесмена против Google будет рассматриваться несколько дней.
Еще один аналогичный случай будет рассмотрен в суде в следующем месяце.