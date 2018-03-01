Заснежило: в Киеве пробки, в регионах отменяют авиарейсы
На столичных дорогах образовались пробки, в крупных городах автомобили засыпаны снегом, а в региональных аэропортах отменяют рейсы.
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Большая часть дорог в украинской столице парализованы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Пробки.
Пользователи соцсетей из других крупных городов прислали BBC News Украина фото с изображением засыпанных снегом авто. В частности, сильный снегопад обрушился на Харьков и Одессу.
"Ситуация сложная, но дороги чистят. Центральные улицы - проездные, с второстепенными сложнее. Транспорт ходит: метро в штатном режиме, трамваи и троллейбусы ездят, маршрутки с опозданием, но тоже ездят. На данный момент снег продолжает идти, сильный ветер", - написал пользователь Александр из Харькова.
Коммунальщики Киева отчитываются, что вывели на улицы более 300 единиц техники для расчистки снега.
Другие пользователи сообщают, что в их городах ситуация не столь критична.
"Во Львове порядок", "В Виннице все прекрасно!", "Хмельницкий - снега не было. Холодно, в 7 утра -19", - сообщают пользователи в соцсети Facebook.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром сообщила, что проезд на дорогах государственного значения "обеспечен".
"Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей", - сообщили в ГСЧС .
Спасатели добавили, что для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке транспортных средств привлечено более 2 тыс. сотрудников и почти 2 тыс. единиц техники.
Также из-за сильного ветра "ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах".
Аэропорты, по данным ГСЧС, работают в штатном режиме.
Хотя, как сообщили BBC News Украина в столичном аэропорту "Борисполь", часть рейсов в региональных аэропортах были отменены из-за погодных условий.
"У нас незначительные задержки до 20-30 минут, связанные с операционной деятельностью, а именно из-за противообледенительной обработки самолетов перед вылетом. Некоторые рейсы в аэропортах Запорожья, Днепра, Херсона были отменены вообще", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.
Как сообщала BBC News Украина синоптики предупреждали об ухудшении погодных условиях по всей территории Украины 1 марта в результате влияния активных циклонов.
В частности, на востоке и в центре Украины прогнозировали сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы. Водителей предупреждали о гололедице на дорогах.