Рада призвала мир не признавать выборы в РФ из-за Крыма
Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России, если они пройдут в Крыму.
В четверг депутаты 255 голосами приняли такой проект постановления.
Парламент определил: "Проведение выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины является незаконным, а следовательно, делает невозможным признание их результатов".
Призыв адресовали ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО и другим международным организациям.
"В случае проведения голосования на временно оккупированной части территории Украины, не признавать легитимности выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейшие решения", - говорится в обращении.
Рада призвала иностранных партнеров не допустить шагов, направленных на нарушение суверенитета Украины и прав человека в Крыму. В случае таких действий депутаты предлагают дополнительные санкции.
Похожее обращение Верховная Рада принимала накануне голосования в Госдуму России в сентябре 2016 года.
Тогда Евросоюз и США признали выборы в Крыму нелегитимными. А за самим избирательным процессом не следили наблюдатели ОБСЕ и стран-членов ЕС.
Россия же заявила, что выборы президента в Крыму и Севастополе проведет в запланированном режиме, несмотря на заявления Украины.