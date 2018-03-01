Рассекреченные документы: на Елизавету II в 1981 году было совершено покушение

Копірайт зображення Matt Cardy/Getty Images Image caption О покушении на королеву стало известно только сейчас

Рассекреченные в четверг документы разведки подтверждают появлявшиеся ранее в прессе сообщения о том, что во время визита королевы Елизаветы II в Новую Зеландию в 1981 году на ее жизнь было совершено покушение.

Тогда в связи с этим был арестован местный подросток, но сам инцидент до сих пор хранился в тайне.

В 1981 году королева посетила новозеландский город Дандин. Тогда 17-летний Кристофер Льюис из окна пятого этажа прицелился из своей винтовки в королеву и сделал выстрел.

Льюис промахнулся, но некоторые в толпе, собравшейся, чтобы увидеть королеву, услышали необычный звук. Тогда власти "объяснили" им, что неподалеку сломалась неоновая вывеска.

Согласно рассекреченным 37 лет спустя архивам разведки выяснилось, что речь шла о настоящей попытке покушения на жизнь монарха.

Кристоферу Льюису не было предъявлено обвинений в покушении на убийство, а лишь в незаконном владении огнестрельным оружием.

В результате многие сейчас утверждают, что власти Новой Зеландии пытались скрыть возможное преступление.

Копірайт зображення Stuart C. Wilson/Getty Images Image caption Полиция Новой Зеландии расследует это дело и пообещала сообщить о результатах

Глава новозеландской полиции уже распорядился провести тщательное расследование рассекреченных документов из архивов разведки.

"Льюис и в самом деле хотел убить королеву, но ему не удалось найти подходящее место, чтобы хорошо прицелиться, к тому же его винтовка была недостаточно мощной", - говорится в докладе новозеландской разведки за 1997 год.

Текст доклада был рассекречен в феврале, а в четверг его получило агентство Reuters.

Полиция внимательно следила за действиями Льюиса после этого инцидента, например, во время визиты королевы в Новую Зеландию в 1986 году, так как стражи порядка считали, что этот молодой человек способен на опасные действия.

Насколько известно, Кристофер Льюис страдал от психического расстройства и был убежден в необходимости убить всю королевскую семью.

Он утверждал, что является членом крайне правой группировки под названием Национальная имперская партизанская армия. Согласно данным полиции, в этой организации состояло ровно три человека.

В заявлении новозеландской полиции говорится, что, учитывая давность происшествия, на расследование этого старого дела уйдет много времени, но при этом "полиция обнародует результаты расследования, когда оно будет завершено".

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