"Газпром" не дает газ: что будет делать Украина?

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Российский "Газпром" отказался поставлять газ Украине. "Нафтогаз" предлагает перейти на специальный режим энергетического потребления.

В четверг в Киеве проходит заседание СНБО, на котором руководство Украины рассматривает в том числе и энергетические вопросы.

Президент Порошенко уже осудил действия РФ и поручил созвать трехсторонние консультации Украина-ЕС-Россия.

Skip Twitter post by @poroshenko «Газпром» традиційно недолуго намагається скористатися похолоданням і нехтує рішенням арбітражу не лише в частині перерахування коштів, а й в частині обмеження або зниження тиску в транзитних газопроводах. Я сприймаю це як прояв агресивної зневаги РФ до міжнародних норм і прав — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 марта 2018 г.

Перекрыли газ

Глава "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев сообщил, что после решения Стокгольмского трибунала "Газпром" обязан поставлять в Украину определенные объемы газа. И украинская компания уже внесла предоплату.

"Газпром", нарушая требования контракта, нарушая предварительные договоренности, вернул эти деньги вчера, и отказался поставлять газ в Украину по состоянию на сегодня", - сказал Коболев.

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И поскольку сейчас в Украине низкие температуры, именно эти объемы газа стали дефицитом.

На сайте украинской компании появилось заявление: "Компания расценивает отказ "Газпрома" от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. "Нафтогаз" планирует требовать от "Газпрома" компенсации убытков".

По словам руководителя "Нафтогаза", определенные объемы газа Украина будет покупать у европейских партнеров, но весь дефицит покрыть не удастся.

Именно поэтому он предлагает ввести в действие специальный план, предусматривающий режим экономии потребления газа в течение следующих четырех дней. То есть предприятия переходят на альтернативные виды топлива, а компании тепловой генерации снижают потребление газа на 10-15%.

Президент во время заседания СНБО обратился к руководителю "Нафтогаза", генпрокурору, министру юстиции и главе МИД срочно разработать план совместных действий на случай, если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража.

В частности, по его словам, российская компания должна заплатить более 2,5 млрд долларов.

"И если "Газпром" не заплатит эти деньги, НАК "Нафтогаз Украины" будет добиваться арестов активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно задействованных активов вроде "Северного потока-2", - подчеркнул президент.

Что с транзитом?

Государственная компания-оператор "Укртрансгаз" заявила, что российский "Газпром", который транспортирует природный газ через территорию Украины в страны ЕС, ни одного дня в этом году не соблюдал требования контракта. Речь идет о поддержке необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.

"По состоянию на сегодня давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до наименьшего значения в этом году - 50,3 кгс/см2", - отметили в украинской компании.

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При этом в компании заявили, что "Укртрансгаз" делает все возможное для обеспечения своевременной транспортировки российского газа в страны ЕС.

Как ответил "Газпром"

В "Газпроме" подтвердили, что действительно получили деньги от "Нафтогаза" за мартовские поставки газа.

Российские СМИ цитируют заместителя главы правления компании Александра Медведева, который указывает на несогласованное дополнительное соглашение к действующему контракту по поставкам.

Именно поэтому, по его словам, "Газпром" в полном объеме вернул "Нафтогазу" эту предоплату. При этом представитель "Газпрома" добавил, что поставки российского газа в Украину с первого марта не начнутся.

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