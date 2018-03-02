Россия передала Украине двух заложников
Российская сторона передала Украине двух пограничников, которых задержали в октябре якобы за нарушение границы - сообщил BBC News Украина представитель ГПСУ Олег Слободян.
Освобожденные военнослужащие вернулись в Украину в пятницу, их доставят в госпиталь.
В октябре 2017 года Госпогранслужба Украины сообщила об исчезновении двух пограничников, которые патрулировали участок российско-украинской границы "Зноб-Новгородское" в Сумской области.
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В то же время в российских СМИ появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.
В России сообщили, что их задержали "за нарушение границы". Российский суд арестовал задержанных на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительных органов".
Позже стало известно, что задержанные пограничники - это Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня, которые в день исчезновения находились на службе.
Украинская сторона неоднократно обращалась к России по поводу освобождения военнослужащих.
30 июня Пограничная служба Украины заявила, что задержала в Херсонской области двоих военнослужащих Пограничной службы ФСБ РФ. Задержанные объяснили, что участвовали в учениях и сбились с маршрута, таким образом оказавшись на материковой части Украины.
28 февраля на пресс-конференции президент Украины сообщил, что до конца недели ожидает возвращения из России двух украинских заложников.