Россия передала Украине двух заложников

Копірайт зображення Петр Порошенко

Российская сторона передала Украине двух пограничников, которых задержали в октябре якобы за нарушение границы - сообщил BBC News Украина представитель ГПСУ Олег Слободян.

Освобожденные военнослужащие вернулись в Украину в пятницу, их доставят в госпиталь.

В октябре 2017 года Госпогранслужба Украины сообщила об исчезновении двух пограничников, которые патрулировали участок российско-украинской границы "Зноб-Новгородское" в Сумской области.

В то же время в российских СМИ появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Двух пограничников Игоря Дзюбака (слева) и Богдана Марцоню задержали еще в октябре 2017 года

В России сообщили, что их задержали "за нарушение границы". Российский суд арестовал задержанных на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительных органов".

Позже стало известно, что задержанные пограничники - это Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня, которые в день исчезновения находились на службе.

Украинская сторона неоднократно обращалась к России по поводу освобождения военнослужащих.

Копірайт зображення ГПСУ Image caption Двое российских военнослужащих заблудились в море

30 июня Пограничная служба Украины заявила, что задержала в Херсонской области двоих военнослужащих Пограничной службы ФСБ РФ. Задержанные объяснили, что участвовали в учениях и сбились с маршрута, таким образом оказавшись на материковой части Украины.

28 февраля на пресс-конференции президент Украины сообщил, что до конца недели ожидает возвращения из России двух украинских заложников.