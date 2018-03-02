В Одесском музее затапливает шедевры живописи

Image caption Фото из музея от 2 марта

В Одесском художественном музее протекла крыша - в результате под угрозой уничтожения оказалось около 30 шедевров известных мастеров. Об этом внештатному корреспонденту ВВС News Украина в Одессе рассказали работники музея.

Проблема протекающей крыши существует несколько лет в музее, а последствия нынешнего снегопада лишь усугубили ее.

Среди произведений, которые оказались под угрозой, картины Василия Кандинского и Зинаиды Серебряковой.

"Третий день прибывает вода, влажность повышается ... Это портит полотна и влияет на слой краски, разрушает подрамники и древесину", - рассказывает музейный работник Елена Жулицкая.

Копірайт зображення ВВС Image caption Зал музея

Нормой, обеспечивающей хорошую сохранность живописи, признан уровень влажности воздуха 50-60% при температуре 17-19°С, говорят музейщики.

Однако столбик термометра в одном из залов не поднимается выше +10°С

В зале - "плафонный" потолок. Это создает естественный свет и позволяет увидеть мельчайшие детали картин.

Копірайт зображення ВВС Image caption Зал музея

Конструкции, образующие стеклянный потолок, прогнили и нуждаются в срочном ремонте или замене. Зал, наиболее пострадавший от непогоды, закрыли для посетителей.

"Этот снегопад показал, что инфраструктура музея уже не в состоянии выдерживать погодные условия ... Если вы посмотрите на картины с близкого расстояния, то увидите, какие там уже трещины по лаку ...", - рассказывает Александра Ковальчук, участник волонтерской инициативы "Museum for Change".

Копірайт зображення ВВС Image caption Стеклянная крыша музея

Заведующая отделом искусств 16 - начала 20 веков Елена Жулицкая говорит, что ситуация с состоянием музея уже давно пересекла критическую черту.

"Проблема особенно обострилась в последние несколько лет, здание музея - дворец Потоцких, который является памятником архитектуры, не сохраняется на должном уровне. Это - открытый конфликт", - рассказывает Елена Жулицкая.

Всего в коллекции музея сегодня находятся порядка десяти тысяч произведений искусства. На первом этаже их более 440.

Копірайт зображення ВВС Image caption Трещины на картинах

Музей находится в собственности Одесского областного совета.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram