Трамп продлил санкции против России: на что они повлияют?

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на год несколько пакетов санкций, которые ввела администрация Барака Обамы после аннексии Крыма Россией. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"В соответствии с разделом 202 (d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях я продолжаю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, провозглашенную в приказе 13660", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что действия России "продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства".

Как санкции США повлияют на Россию

"Фактически Россия приспособилась ко всем санкциям, введенным, в частности, к краткосрочным эффектам. А среднесрочные и долгосрочные еще не наступили, то есть технические последствия отсутствия доступа к технологиям в сфере добычи нефти и в военной сфере", - считает Николай Белесков, заместитель директора Института мировой политики.

Однако аналитик уверен, что Россия почувствует последствия действия санкций в 2020-х годах.

"Для россиян критически важно в новой программе по вооружению, которая именно и была принята, это доступ к западным военным технологиям. У них основная задача - не перевооружать свою армию на новые образцы вооружения, а развивать оружие нового поколения. Это будет очень трудно сделать России из-за санкций", - добавляет Белесков.

Копірайт зображення СКРІНШОТ "РОСІЯ 1" Image caption Почти половину своего послания к Федеральному собранию Путин посвятил вооружению

Первого марта президент России во время послания к Федеральному собранию рассказал о достижениях в сфере разработки новейших вооружений, баллистических ракет и многофункциональных комплексов.

В частности, Путин рассказывал об испытании нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой - "Сармат".

Санкции не слишком повлияют и на позицию Москвы по Донбассу.

Однако, аргумент продления ограничительных мер сможет использовать спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"Задача, которую поставил себе Волкер, - убедить россиян, что конфликт, развязанный ими, является невыгодным для России", - добавляет эксперт.

Внутриполитическая борьба в США

"В прошлом году был принят Акт о противодействии противникам США из-за санкций - соответственно фактической потребности продолжать санкции не было, шаг этот символический. Чтобы показать конгрессу, что исполнительная ветвь власти не забывает о своих прерогативах и будет их отстаивать", - отмечает Николай Белесков.

Поэтому продолжение санкций - с внутриполитической точки зрения - это элемент борьбы между конгрессом и исполнительной ветвью власти за то, кто определяет внешнюю политику Соединенных Штатов.

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