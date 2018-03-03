"Украину на колени не поставят" - что еще Порошенко сказал в Укратрансгазе?

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Украине удалось покрыть дефицит газа - об этом заявил президент Петр Порошенко во время совещания на предприятии "Укртрансгаз" по поводу, как сообщили в его администрации, попытки России и "Газпрома" сорвать предусмотренные контрактом поставки топлива в Украину.

Он также сказал, что худшее в этой ситуации уже позади, и поблагодарил украинцев за солидарность.

О чем еще говорил президент в субботу?

О стабилизации

"Первое и главное - критическая ситуация, которая возникла с газоснабжением в связи с попыткой РФ и РАО "Газпром" сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину, уже позади", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, по состоянию на утро субботы в Украину были существенно увеличены поставки газа из Европейского Союза - из Польши, Словакии, Венгрии.

"Весь дефицит состоянию на сейчас полностью покрыт", - добавил президент, отметив, что сейчас Украина имеет на 2 млрд больше газа, чем в прошлом году.

"На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением. У нас достаточно газа в подземных хранилищах".

О шантаже

России не удалось спровоцировать Украину и дестабилизировать ситуацию в энергетической сфере, считает украинский лидер.

"Времена газового шантажа Российской Федерацией нашего с вами государства уже в прошлом. Никто Украину на колени не поставит", - подчеркнул он.

"Очень надеялись россияне, что Украина начнет отбор газа из транзита. Не дождутся. Украина - надежный транзитер, надежное государство, надежный партнер", - также сказал президент.

По словам Петра Порошенко, транзит газа в ЕС обеспечили полностью.

О солидарности

Президент заявил, что после призыва власти экономить топливо, потребление газа сократили с 205 млрд кубических метров в сутки до 180 млрд.

"Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение по сокращению потребления газа", - сказал Петр Порошенко.

Сейчас, по его словам, "система уже сбалансирована и стабилизирована", а все убытки компенсируют.

Что произошло

Накануне "Нафтогаз" призвал украинцев сократить потребление газа, обвинив российский "Газпром" в "создании кризиса".

В компании пояснили, что газа в украинских подземных хранилищах "много", но существуют технические ограничения в количестве газа, который можно поднять из хранилищ в течение суток.

В возникновении такой ситуации "Нафтогаз" обвинил российский "Газпром" и заявил, что накануне тот на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

"Цель - осуществить мечту или об "Украина замерзла", или об "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ", - заявил" Нафтогаз ".

Почему произошло

Перед этим "Газпром" отказался поставлять газ в Украину.

Это произошло после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

"Газпром" же заявил, что арбитраж признал основные положения контракта на закупку газа на 2009-2019 годы действующими и удовлетворил большую часть требований российской компании.

"За 15 минут до 1 марта, когда должны былы начаться поставки российского газа, нам сообщили, что газа не будет. И сделали попытку вернуть (предоплаченные. - Ред.) средства", - отметил Петр Порошенко.

Что дальше

В "Нафтогазе" отметили, что критически важно пережить 3-4 дня, пока в Украине не пройдут холода.

Деньги, которые обязал вернуть Украине Стокгольмский арбитраж, "Газпром" заплатит "до последней копейки", убежден президент: "По этому поводу у меня нет никаких сомнений".

"Из карманов украинцев это подорожание вытягиваться точно не будет", - добавил он.

"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины" - об этом в субботу сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

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