Гидрометцентр: снег прекратится, но будет гололедица

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Завтра, 4 марта по всей территории Украины будет облачно, осадки ослабеют, сообщает Укргидрометцентр.

В северной части Украины ночью и на Левобережье прогнозируют небольшой снег. В восточных регионах, Полтавской, Сумской областях прогнозируют умеренный снег, а на остальной территории существенных осадков не будет.

В "Киевпастрансе" сообщили, что из-за непогоды 3 марта общественный транспорт отклонился от расписания.

"Прирост снежного покрова в 10-17 см может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - отметили в КГГА.

Копірайт зображення DSNS Image caption В Киеве на наиболее проблемных участках автодорог (ул. Елены Телиги и ул. Академика Заболотного), дежурят пожарно-спасательные автомобили повышенной проходимости.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заверил, что коммунальные службы убирают снег на дорогах, а также чистят дома от обледенений и сосулек.

По его словам, коммунальщики работали ночью, чтобы "из столичных улиц и дорог вывезти 4622,5 т снега".

Копірайт зображення dsns.gov.ua Image caption В Хмельницкой области спасатели помогали водителям преодолевать снежные заносы и гололед.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 15 часов 3 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается.

Копірайт зображення DSNS Image caption В Кировоградской области спасатели помогли семье добраться до кареты скорой помощи

"Небольшой снег в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях и г. Киеве", - уточнили в ГСЧС.

Копірайт зображення DSNS Image caption В Николаевской области в 14 населенных пунктах нет электричества

Там отметили, что в Николаевской области ограничили движение большегрузного транспорта на участке между населенными пунктами Воссиятское и Капустино (около 80 км).

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме, уточнили в ГСЧС.

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