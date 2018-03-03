Столкновения возле Рады: семь полицейских травмированы

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В столкновениях у стен Верховной Рады пострадали семь полицейских. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

По состоянию на 17.00 субботы часть территории возле Верховной Рады, в частности, по улице Грушевского, полностью освободили от палаток, сообщают СМИ.

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Пресс-служба движения "Освобождение" заявила, что полиция задержала 131 активиста "во время штурма палаточного городка".

Активисты уточнили, что больше всего пострадали женщины и пенсионеры, которые пришли поддержать протестующих.

В полиции сказали, что участники палаточного городка сопротивлялись силовикам.

Силовики отмечали, что в палаточном лагере нашли девять гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин. На это лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили ответил, что протестующим "подбросили" учебные гранаты.

Правоохранители утверждают, что проводили на улице Грушевского возле парламента следственные действия.

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Когда они пытались обеспечить доступ к палаточному городку, протестующие "совершили неповиновение законным требованиям" - в больнице оказались четверо полицейских.

На видео с места происшествия видно, что в лагере зажгли шины.

В то же время на странице движения "Освобождение" в Facebook ситуацию описали так: "Около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского".

Там публикуют фото с окровавленными людьми, но о точном количестве пострадавших среди протестующих не сообщают.

Копірайт зображення Vyzvolennia.Ukr Image caption В штабе движения "Освобождение" сообщили, что часть протестующих увезли в отделения полиции, часть - в больницы

Копірайт зображення Reuters Image caption В секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили, что в больницах - четверо полицейских и пятеро протестующих

Протестующие считают, что полиция пришла, чтобы уничтожить их лагерь.

"Несмотря на то, что вчера мы самостоятельно демонтировали часть палаток из Мариинского парка в связи с проголосованным в первом чтении законопроектом об Антикоррупционном суде, власть все равно решила действовать силой", - заявили представители "Освобождения".

В соцсетях звучат призывы к киевлянам - приходить в лагерь и "защитить его от спецназовцев".

О том, что лагерь взяли штурмом, также заявил Семен Семенченко.

"Никакого сноса, никакого штурма. С самого утра полиция проводила законные следственные действия", - сказал в комментарии телеканалу "112 Украина" представитель МВД Артем Шевченко.

По его словам, силовики пришли к зданию парламента согласно постановлению суда - проводить следственные действия "в рамках расследования нескольких уголовных производств".

Копірайт зображення mvs.gov.ua Image caption Полиция опубликовала фото изъятых в лагере предметов

Копірайт зображення AFP Image caption Лагерь демонтируют, хотя полиция говорит, что пришла не за этим

Одно из них касается столкновений, произошедших 27 февраля и завершившихся травмами нескольких полицейских, другое - событий возле МЦКП в Киеве.

В результате столкновений в субботу также начали уголовное производство - по статье об угрозе или насилии относительно работника правоохранительных органов.

Палаточный лагерь у стен Рады возник после большого протеста в октябре, однако впоследствии большая часть активистов отмежевалась от него.

Ранее на этой неделе - после столкновения с полицией - отмежевалась и партия Саакашвили "Движение новых сил", которая до сих пор принимала активное участие в протестах.

По состоянию на субботу в лагере находились несколько десятков активистов.

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