Выборы в Италии: кто может победить?

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Экс-премьер Сильвио Берлускони хоть и не может пока претендовать на официальные должности из-за судимости, однако его политическая сила имеет все шансы получить власть в Италии. На фото он и президент России Владимир Путин во время визита в Крым в 2015 году.

В воскресенье в Италии пройдут парламентские выборы, по результатам которых к власти в стране могут прийти евроскептики и сторонники отмены санкций против России.

В то же время главные дискуссии итальянской избирательной кампании велись вокруг тем иммиграции и экономики.

Участники выборов

Копірайт зображення Reuters

По прогнозам экспертов, больше всего шансов на победу имеют:

Коалиция с участием правоцентристской партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед Италия!", антииммигрантской партии "Лига Севера" и евроскептиков "Братья Италии". Сам 81-летний Берлускони до 2019 года не может быть избран в парламент или занимать государственные должности из-за судимости по делу о мошенничестве его холдинга Mediaset. Однако предполагают, что он может стать "серым кардиналом" в вероятной провластной коалиции.

Популистское "Движение пяти звезд", которое предлагает общий гарантированный доход для всех итальянцев, что обойдется бюджету в миллиарды евро ежегодно. В то же время движение обещает уменьшить государственный долг страны.

Проевропейская Демократическая партия другого экс-премьера Маттео Ренци, которая вместе с тремя меньшими политсилами образовала левоцентристскую коалицию. Они выступают за продолжение сотрудничества с ЕС, что, по их мнению, позволит восстановить экономику до того уровня, который был перед кризисом 2008 года.

В последние недели перед выборами социологические опросы запрещены, однако по данным исследования SWG от 12-14 февраля, больше всего голосов тогда набирала правая коалиция Берлускони - 35,2%, за "Движение пяти звезд" готовы были проголосовать 28,3% избирателей, а за Демократическую партию и ее союзников - 28,2%.

Около трети избирателей на тот момент или не планировали идти на выборы вообще, или не определились с тем, за кого голосовать.

Как прогнозируют эксперты, вряд ли кто-то из участников выборов сможет получить четкое большинство в парламенте, поэтому политсилам придется договариваться о парламентской коалиции.

Санкции против России

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption 31-летний лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо делает селфи со своим сторонником

"Движение пяти звезд" и правая коалиция, как отмечают обозреватели, вполне вероятно могут выступить за пересмотр политики Евросоюза в отношении экономических санкций против России из-за аннексии Крыма и причастности к конфликту на Донбассе (что Кремль отрицает).

Экс-премьер Сильвио Берлускони в сентябре 2015 года встречался с Владимиром Путиным в Крыму, а его партнеры из "Лиги Севера" заключили соглашение о партнерстве с "Единой Россией".

"Сальвини, лидер "Лиги Севера", и Сильвио Берлускони открыто восхищаются российским президентом Путиным, и это может привести к изменению позиции Италии по санкциям против России", - рассказывал ВВС News Украина итальянский юрист и международник Диего Доссена.

Экономика и иммиграция

Копірайт зображення EPA Image caption Тысячи мигрантов попали по морю в Италию за последние годы

Впрочем, главными темами выборов являются экономическая политика и проблема иммигрантов.

Через десять лет после финансового кризиса 2008 года ВВП Италии все еще на 5,7% меньше докризисного уровня.

В стране серьезные проблемы с безработицей, особенно среди молодежи.

В то же время с 2013 года в страну приехало более 600 тыс. мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.

Итальянские политики считают это одним из факторов ухудшения экономической ситуации.

Сильвио Берлускони назвал приезд многих нелегальных иммигрантов "социальной бомбой замедленного действия" и выступил за массовые депортации.

Избирательная кампания сопровождалась акциями сторонников и противников жесткой антииммиграционного политики.

Первые результаты экзит-полов должны появиться сразу после закрытия избирательных участков в Италии в воскресенье вечером.

А официальные итоги выборов ожидаются в понедельник утром.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.