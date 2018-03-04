Полиция: задержанные на коленях - не унижение, а тактика безопасности
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В полиции заявили, что не унижали задержанных в палаточном лагере возле Верховной Рады, когда ставили их на колени, а обеспечивали таким образом безопасность правоохранителей.
Столкновения
В субботу полиция пришла в палаточный городок, по ее словам, "проводить следственные действия" из-за предыдущих конфликтов. Активисты сопротивлялись и жгли шины, после чего произошли новые столкновения, в результате которых несколько десятков человек были задержаны, а палаточный городок - демонтирован.
В соцсети попало фото, на котором видно, как спецназовцы поставили на колени нескольких задержанных.
Это вызвало массовую критику действий правоохранителей как чрезмерно жестоких. Их также сравнивали с поведением расформированного подразделения "Беркут" во время Евромайдана в 2013-2014 годах.
В воскресенье на критику отреагировал представитель МВД Артем Шевченко:
"Что касается криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное нахождение задержанного на коленях перед посадкой в транспорт -это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - написал он в Facebook.
Представитель МВД пояснил - "чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля" и людям "позволяли общаться, курить и не били".
К сообщению он добавил несколько фото с протестов в разных странах, на которых задержанные полицией люди находятся в похожем положении.
"Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной", - констатировал Артем Шевченко, который напомнил о предыдущих конфликтах между активистами и правоохранителями, в частности взрыве боевой гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев.
Критика
"Я извиняюсь, а вот это зачем? Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?!", - написал в субботу депутат Мустафа Найем, который ранее участвовал в запуске новой патрульной полиции в нескольких городах.
"К чему было столько усилий, публичной работы и разговоров, если одна такая фотография подрывает всю эту хрупкую конструкцию и навевает вспоминания зверств четырехлетней давности?!" - добавил депутат.
Он пообещал провести специальное расследование ситуации через механизмы парламентского контроля (депутаты имеют право делать соответствующие запросы в государственные учреждения).
Мустафа Найем также призвал парламентские фракции вызвать руководство МВД для отчета по событиям в субботу.
Киевская прокуратура возбудила производство о превышении власти полицейскими. Продолжаются проверки.
Представитель офиса омбудсмена Богдан Крикливенко написал в Facebook, что в результате конфликтов пострадало 13 активистов. У них, в частности, были разбиты головы, одному человеку пришлось делать операцию.
А в МВД заявили, что из-за драки пострадали также семь правоохранителей.
Более ста человек доставили в отделы полиции в статусе свидетелей, добавил Богдан Крикливенко. В отношении четырех человек оформили протоколы о "мелком хулиганстве".
Впоследствии их всех отпустили.
Также сообщается о том, что в палатках обнаружили несколько боевых гранат и "коктейли Молотова". Протестующие говорят, что никакого оружия в лагере не было.
Палаточный городок был демонтирован, по улице Грушевского возобновлено движение транспорта.