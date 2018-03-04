Полиция: задержанные на коленях - не унижение, а тактика безопасности

Копірайт зображення Укрінформ

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В полиции заявили, что не унижали задержанных в палаточном лагере возле Верховной Рады, когда ставили их на колени, а обеспечивали таким образом безопасность правоохранителей.

Столкновения

Копірайт зображення Reuters

В субботу полиция пришла в палаточный городок, по ее словам, "проводить следственные действия" из-за предыдущих конфликтов. Активисты сопротивлялись и жгли шины, после чего произошли новые столкновения, в результате которых несколько десятков человек были задержаны, а палаточный городок - демонтирован.

В соцсети попало фото, на котором видно, как спецназовцы поставили на колени нескольких задержанных.

Копірайт зображення МВС Image caption Во время столкновений загорелось несколько палаток, впоследствии огонь потушили

Это вызвало массовую критику действий правоохранителей как чрезмерно жестоких. Их также сравнивали с поведением расформированного подразделения "Беркут" во время Евромайдана в 2013-2014 годах.

В воскресенье на критику отреагировал представитель МВД Артем Шевченко:

"Что касается криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное нахождение задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт -это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - написал он в Facebook.

Представитель МВД пояснил - "чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля" и людям "позволяли общаться, курить и не били".

К сообщению он добавил несколько фото с протестов в разных странах, на которых задержанные полицией люди находятся в похожем положении.

"Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной", - констатировал Артем Шевченко, который напомнил о предыдущих конфликтах между активистами и правоохранителями, в частности взрыве боевой гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года, в результате чего погибли четверо нацгвардейцев.

Критика

"Я извиняюсь, а вот это зачем? Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?!", - написал в субботу депутат Мустафа Найем, который ранее участвовал в запуске новой патрульной полиции в нескольких городах.

"К чему было столько усилий, публичной работы и разговоров, если одна такая фотография подрывает всю эту хрупкую конструкцию и навевает вспоминания зверств четырехлетней давности?!" - добавил депутат.

Он пообещал провести специальное расследование ситуации через механизмы парламентского контроля (депутаты имеют право делать соответствующие запросы в государственные учреждения).

Мустафа Найем также призвал парламентские фракции вызвать руководство МВД для отчета по событиям в субботу.

Киевская прокуратура возбудила производство о превышении власти полицейскими. Продолжаются проверки.

Представитель офиса омбудсмена Богдан Крикливенко написал в Facebook, что в результате конфликтов пострадало 13 активистов. У них, в частности, были разбиты головы, одному человеку пришлось делать операцию.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Несколько человек в результате столкновений получили травмы головы

А в МВД заявили, что из-за драки пострадали также семь правоохранителей.

Более ста человек доставили в отделы полиции в статусе свидетелей, добавил Богдан Крикливенко. В отношении четырех человек оформили протоколы о "мелком хулиганстве".

Впоследствии их всех отпустили.

Копірайт зображення МВС Image caption В полиции говорят, что в результате столкновений пострадали несколько их сотрудников

Также сообщается о том, что в палатках обнаружили несколько боевых гранат и "коктейли Молотова". Протестующие говорят, что никакого оружия в лагере не было.

Палаточный городок был демонтирован, по улице Грушевского возобновлено движение транспорта.