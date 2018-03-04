Активный циклон принесет ветер и мокрый снег

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Укргидрометцентр в воскресенье предупреждает о непогоде в Украине из-за движения активного циклона.

В южных, восточных, большинстве центральных областей ожидается сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед.

В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах - сильный снег, метель.

Также предупреждают о сильном ветре в Киеве и по всей стране (15-20 м/с) и гололеде на дорогах.

В ГСЧС предполагают, что такая погода может нарушить график работы транспорта и повредить электросети.

В то же время синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что, по ее данным, ухудшение погодных условий не будет слишком критичным.

"Да, сегодня еще старый циклон, который уже сместился далеко на северо-восток, будет изворачиваться и заденет с обеда северную часть (не в области, а часть) Украины", - отметила она.

"В Киеве вот это нынешнее солнце в дальнейшем сменится облаками и снегом, остатками циклона. Плюс, я уже упоминала, сильный ветер. Если собираетесь сегодня во второй половине дня куда идти - примите это во внимание", - добавила синоптик.

В понедельник, по прогнозам Гидрометцентра, морозная погода сохранится по всей Украине, однако осадки не ожидаются.

"Днем - только днем 6 марта - начнет робко теплеть, 7-го марта вылезем из мороза уже увереннее, хотя и с осадками, а дальше - уже по-человечески будет тепло", - добавила Наталья Диденко.