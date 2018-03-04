Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент США заявил о возможном введении налога на импорт автомобилей из Европы

Война пошлин, начатая на словах президентом США Дональдом Трампом с торговыми партнерами его страны, вышла на новый уровень: теперь американский президент пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из Евросоюза.

По его словам, другие страны долгие годы эксплуатировали США из-за "очень глупых" сделок, заключенных американцами.

Словесная война Трампа с международными торговыми и финаносвыми объединениями началась еще в четверг. Поводом для нее стало обещание Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные - на импорт алюминия, что вызвало жесткую реакцию со стороны МВФ и ВТО и торговых партнеров США.

По данным журналистов, руководители торговых департаментов Евросоюза в ответ подумывают о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из США товары, что может обойтись американским производителям примерно в 3,5 млрд долларов.

Заявление Трампа

В субботу в своем Twitter президент США написал: "Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США".

"Они делают так, что наши автомобили (и другие товары) там продавать невозможно. Это огромный дисбаланс в торговле!" - добавил он. В следующем твите президент осудил "ежегодный торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших очень глупых торговых сделок и политик".

Трамп добавил: "Наши рабочие места и благосостояние достаются другим странам, которые годами наживались на нас. Они смеются над тем, что какими дураками были наши лидеры. Этому конец!"

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Заявления о введении пошлин соответствуют политике Трампа "Америка превыше всего"

Кто пострадает?

Сейчас США - крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в 237 миллиардов долларов в год.

Примерно половина машин, экспортируемых Евросоюзом в США, производится в Германии - таким образом, именно она может сильнее всех пострадать от введения пошлин. При этом немецкие автоконцерны производят автомобили и на своих заводах в США, создавая тем самым рабочие места в стране.

Копірайт зображення AFP Image caption МВФ заявил, что и другие страны могут требовать торговых ограничений для защиты национальных интересов

Международная реакция

МВФ заявил, что и другие страны могут последовать примеру лидера США, требуя жестких торговых ограничений там, где они необходимы для защиты национальной безопасности. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что "торговая война никому не нужна".

Канада заявила, что введение пошлин может привести к сбоям и проблемам по обе стороны границы. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал такую ситуацию абсолютно неприемлемой. "Я уверен, что мы по-прежнему сможем защитить канадскую промышленность", - сказал он журналистам в Онтарио.

Канада - не единственная страна, заявившая, что готова рассмотреть возможность введения ответных пошлин в отношении американских товаров. Среди стран, готовых на такой шаг, оказались Бразилия, Мексика и Япония. Они начнут обсуждать такую возможность в случае, если Трамп не откажется от своих планов на следующей неделе.

Торговые войны - полезны ли они?

Тео Леггетт, корреспондент ВВС вопросам бизнеса

Если бы торговые войны действительно были полезными и в них легко было победить, то Всемирная торговая организация, вероятно, не существовала бы.

Большинство стран считают, что переговоры лучше всего проводить, а споры - решать, основываясь на единых для всех правилах. Введение торговых барьеров по принципу "око за око" может нанести ущерб компаниям с обеих сторон.

Но это вряд ли беспокоит Дональда Трампа. Его риторика в предвыборной кампании в значительной степени опиралась на некую угрозу традиционным отраслям американской промышлености со стороны иностранных предприятий, играющих не по правилам. Он просто продолжает гнуть эту линию.

И вряд ли вышесказанное интересует сталелитейщиков Пенсильвании и Индианы. Они обеспокоены своим будущим - прежде всего рабочими местами - и многие из них наверняка приветствуют заявления Дональда Трампа.

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