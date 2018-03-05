Ученые тестируют метод быстрого выявления рака простаты

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) планирует ускорить диагностику рака простаты.

Сегодня для выявления заболевания нужно пройти МРТ и биопсию, что требует нескольких визитов в больницу.

Но сегодня уже разработан новый единый сервис, который сейчас проходит испытание в трех лондонских больницах. Он рассчитан на проведение всех необходимых тестов за один день.

Руководитель NHS Саймон Стивенс сообщил, что это всемирная программа. Новое сканирование МРТ обеспечивает качественные изображения и высокую вероятность диагностирования заболевания в тот же день.

Для людей, нуждающихся в биопсии, будут применять 3D ультразвуковые снимки.

Новая методика проходит испытания в больницах Charing Cross, Epsom и больницы королевы Марии в Рохэмптоне, где в течение двух лет будет обследовано около 5 тысяч человек.

Заведующий урологическим отделением Имперского колледжа Лондона, профессор Хашим Ахмед говорит, что быстрое и высококачественное МРТ простаты позволит многим мужчинам точно выявить высокий риск заболевания раком.

"Это обнадеживающий прорыв в диагностике рака простаты, который господствует сегодня во всем мире", - сказал Саймон Стивенс.

Консультант-рентгенолог Энтони Чемберс отметил, что хоть он и желает исследователям успехов в этом процессе, но имеет опасения относительно того, является ли проведение МРТ и биопсии в один и тот же день правильным решением.

Он считает, что это может привести к чрезмерному обследованию мужчин, имеющих обычную инфекцию - простатит, а не рак простаты.

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