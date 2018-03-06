Синоптик: на смену снегопадам идут дожди

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Украину ожидают осадки в виде мокрого снега и дождя. Такой прогноз в сети Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 6 марта в Украину "приближается влажная зона", которая начнет с нашего запада, завтра под вечер достигнет севера и центра.

7 марта, по прогнозу синоптика, "осадки накроют всю Украину".

"Кстати, в ближайшие дни температура воздуха будет набирать обороты в сторону повышения, которое наполняет, соскучившееся по теплу сердце с радостью и желанием прыгать по дому, однако хочу сразу предупредить, что погода будет неустойчивой, с периодическими осадками, ветром и прояснениями и опять осадками", - написала Диденко в Facebook.

Украинский гидрометцентр 6 марта по всей территории страны прогнозирует минусовую температуру ночью. Днем в центре и на востоке температура может снижаться до незначительных минусовых показателей, на западе и юге ртуть в термометре поднимится на несколько градусов выше нуля.

В Карпатах шестого марта ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень из пяти).