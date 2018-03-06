Поклонники нашли ошибку в тату Эммы Уотсон: что ответила актриса?

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Эмма Уотсон пошутила, что ей нужен редактор после того, как ее поклонники заметили грамматическую ошибку во временной татуировке, сделанной для церемонии вручения премии "Оскар".

На руке выше запястья 27-летняя актриса нанесла надпись Time's Up - название движения в поддержку женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам на рабочем месте. В надписи содержалась грамматическая ошибка - отсутствие апострофа перед буквой s.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эмма Уотсон показала временное тату, в которое закралась грамматическая ошибка

Актриса признала ошибку и написала в Twitter: "Требуется редактор временных тату. Опыт работы с апострофом - обязателен".

Skip Twitter post by @EmmaWatson Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must. — Emma Watson (@EmmaWatson) 5 марта 2018 г.

Звезда "Гарри Поттера" активно поддерживает движение Time's Up и пожертвовала 1 млн фунтов на новую кампанию, направленную на оказание помощи пострадавшим от домогательств.

Напомним, ранее Золотой глобус-2018 прошел под слоганом On Sundays We Wear Black. Звезды, которые борются за права женщин, решили высказать черным дресс-кодом свою солидарность с жертвами сексуального насилия в индустрии и во всем мире.