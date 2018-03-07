Российский спикер - журналисткам: "Опасно? Меняйте работу"

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. Это может восприниматься как попытка дискредитации, сказал он и посоветовал менять работу, если журналистки чувствуют опасность в парламенте.

Поздравляя женщин - парламентских корреспондентов с 8 Марта, Володин сказал: "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу". Слова председателя Госдумы приводит газета "Ведомости".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о реакции на новые обвинения в адрес депутата Слуцкого, выдвинутые накануне журналисткой ВВС Фаридой Рустамовой, уточняет РБК.

Накануне Русская служба Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий (ЛДПР) предлагает корреспонденту ВВС Рустамовой стать его любовницей. Рустамова рассказала, что подверглась физическим домогательствам со стороны депутата.

"В рамках предвыборной кампании представители ВВС, любимого мной "Дождя", грузинского телевидения заявляют о домогательствах. Политика - для политиков, и поэтому мы будем этим вопросом заниматься, но там есть две стороны: если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация? Обидел - извинись, спровоцировал - ответь", - сказал Володин в среду.

"История произошла на пике предвыборной кампании. Это может восприниматься как попытка дискредитации", - цитирует спикера телеканал "Дождь". Кроме того, Володин подчеркнул, что обвинения звучат "со стороны иноСМИ".

"Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, в адрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или "Спутника", то исход был бы предрешен", - добавил Володин, пишет РБК. Спикер предложил дождаться итогов рассмотрения всех жалоб на Слуцкого в комиссии по этике Госдумы.

Кто обвиняет Слуцкого

В феврале с обвинениями Слуцкого в домогательствах выступили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

Ранее Володин комментировал ситуацию с харассментом в Госдуме в ином ключе. "Озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет, - говорил спикер. - Но эту проблему нужно решать только в правовом поле".

2 марта спикер пообещал взять ситуацию со Слуцким под личный контроль. Котрикадзе, Жук и Рустамова подали заявления в думскую комиссию по этике, как им и советовал это сделать спикер Думы.

Помимо трех журналисток, открыто обвинивших депутата от ЛДПР, были и другие, кто жаловался на его действия, но не предавал дело огласке.

Три собеседницы ВВС рассказали, что обсуждали с пресс-службой Госдумы и, в частности, с ее начальником Константином Тарасовым действия главы комитета по международной политике. Свои имена они просили не называть из опасений за свою карьеру.

При этом все они подчеркивали, что претензий к пресс-службе не имеют: ее сотрудники всегда "очень понимающе входили в ситуацию и старались в этом отношении помочь", а сейчас, когда история вышла в публичное пространство, "никто не стал закрываться или говорить, что сами виноваты, наоборот, ведут себя очень по-человечески", говорили они.

Сам Тарасов на вопросы Русской службы Би-би-си, обсуждал ли он с журналистами действия Слуцкого, отвечал отрицательно, об обвинениях депутата в харассменте он "узнал из СМИ, как все", уверял начальник думской пресс-службы.

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