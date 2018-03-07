В Чечне разбился российский Ми-8, есть жертвы
В горном районе на юге Чечни упал вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли по меньше мере пять человек, также поступали сообщения о двух выживших. Вертолет принадлежал погранслужбе ФСБ и разбился рядом с границей с Грузией.
"Погибли пять пограничников: три члена экипажа и двое пассажиров", - сказал Интерфаксу представитель правоохранительных органов Чечни. В штабе на месте происшествия у села Шатой корреспонденту сообщили о шести погибших.
По последним данным, всего на борту было 7 человек.
"Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежавший пограничной службе", - подтвердил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщал, что погибли, по разным данным, от семи до девяти человек. Вертолет принадлежит погранслужбе ФСБ, уточнял собеседник агентства.
- Что известно об авиакатастрофе российского самолета в Сирии
- Стамбул: вертолет с россиянами врезался в телебашню
- В Италии разбился вертолет с шестью спасателями
- В горах Ирана разбился пассажирский самолет
Спасатели не смогли сразу добраться до места авиакатастрофы. Две медицинские бригады выехали в Шатойский район, сказали агентству в центре медицины катастроф.
Шатойский район граничит с Итум-Калинским, где, по предварительным данным, рухнул вертолет. Он упал в ущелье Хангихой на границе с Грузией.
Как сообщается, в районе крушения была плохая погода - снег с дождем.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа пишет, что Ми-8, по предварительным данным, задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье.
Катастрофы Ми-8
Вертолет Ми-8 был разработан в 1960-х годах и считается вторым по распространенности вертолетом в мире. Он активно используется российским МЧС и другими ведомствами.
Аварии вертолетов этой модели с фатальным исходом происходят почти каждый год.
В октябре 2017 года российский Ми-8 упал в море неподалеку от архипелага Шпицберген в Баренцевом море. На борту были трое ученых - сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики - и пятеро членов экипажа. Все они погибли, вертолет был поднят со дня моря через три дня после крушения.
Годом ранее вертолет, совершавший рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в поселок Уренгой, упал в тундре. Девятнадцать человек, в том числе трое членов экипажа, погибли, трое выжили и были доставлены в больницы. Вертолет перевозил нефтяников, отработавших вахту, и членов их семей.