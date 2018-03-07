В Чечне разбился российский Ми-8, есть жертвы

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В горном районе на юге Чечни упал вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли по меньше мере пять человек, также поступали сообщения о двух выживших. Вертолет принадлежал погранслужбе ФСБ и разбился рядом с границей с Грузией.

"Погибли пять пограничников: три члена экипажа и двое пассажиров", - сказал Интерфаксу представитель правоохранительных органов Чечни. В штабе на месте происшествия у села Шатой корреспонденту сообщили о шести погибших.

По последним данным, всего на борту было 7 человек.

"Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежавший пограничной службе", - подтвердил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщал, что погибли, по разным данным, от семи до девяти человек. Вертолет принадлежит погранслужбе ФСБ, уточнял собеседник агентства.

Спасатели не смогли сразу добраться до места авиакатастрофы. Две медицинские бригады выехали в Шатойский район, сказали агентству в центре медицины катастроф.

Шатойский район граничит с Итум-Калинским, где, по предварительным данным, рухнул вертолет. Он упал в ущелье Хангихой на границе с Грузией.

Как сообщается, в районе крушения была плохая погода - снег с дождем.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа пишет, что Ми-8, по предварительным данным, задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье.

Катастрофы Ми-8

Вертолет Ми-8 был разработан в 1960-х годах и считается вторым по распространенности вертолетом в мире. Он активно используется российским МЧС и другими ведомствами.

Аварии вертолетов этой модели с фатальным исходом происходят почти каждый год.

В октябре 2017 года российский Ми-8 упал в море неподалеку от архипелага Шпицберген в Баренцевом море. На борту были трое ученых - сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики - и пятеро членов экипажа. Все они погибли, вертолет был поднят со дня моря через три дня после крушения.

Годом ранее вертолет, совершавший рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в поселок Уренгой, упал в тундре. Девятнадцать человек, в том числе трое членов экипажа, погибли, трое выжили и были доставлены в больницы. Вертолет перевозил нефтяников, отработавших вахту, и членов их семей.

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