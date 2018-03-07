Пентагон использует технологии Google для работы с дронами

Копірайт зображення US Air Force Image caption Технгологии "искусственного интеллекта" Google могут помочь американским военным при анализе видео, отснятых беспилотниками

Компания Google подтвердила, что предоставляет министерству обороны США алгоритмы искусственного интеллекта для анализа данных, поступающих с камер военных дронов, пишет редактор отдела технологий BBC Лео Келион.

Это заявление вышло после публикации статьи издания Gizmodo о сотрудничестве Google с Пентагоном.

Об этом партнерстве до недавнего времени ничего не было известно. Как сообщает издание Gizmodo со ссылкой на осведомленные источники внутри компании Google, сотрудники поисковика узнали об этом на прошлой неделе из внутренней электронной рассылки.

Некоторые из них возмутились использованием технологий компании в военных целях, добавляют журналисты.

В Google заявили об исключительно мирном характере использования своих разработок. По словам представителей поисковика, компания предоставила минобороны США доступ к API открытого проекта TensorFlow, который "может помочь в распознавании объектов на незасекреченных данных".

"Технология маркирует изображения для проверки человеком и предназначена только для мирного использования", - подчеркнули в Google.

Слишком много видео

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Минобороны США решило обратиться к сторонним разработчикам в связи с тем, что его сотрудники не справляются с обработкой всего массива поступающей от беспилотников информации: имеющие в штате специалисты физически не могут проанализировать все данные.

По данным Gizmodo, в данном случае речь идет о технологии Maven, позволяющей в автоматическом режиме распознавать транспортные средства и прочие объекты, попавшие в кадр, по 38 параметрам. Кроме того, данная технология обладает возможностями по отслеживанию людей по мере их перемещения.