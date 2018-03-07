Полиция: Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Дело Скрипаля: что известно о возможном отравлении бывшего офицера ГРУ?

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был обнаружен без сознания вместе со своей дочерью в английском Солсбери, был отравлен веществом нервно-паралитического действия, заявила полиция.

Как сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, власти знают, что это за вещество, но не называют его в интересах следствия.

Как сообщают источники британских СМИ, Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят лишь несколько лабораторий в мире".

Наиболее известные отравляющие вещества нервно-паралитического действия - токсин VX и газ зарин, причисленные ООН к химическому оружию массового поражения.

Зарин предположительно использовался во время химической атаки в сирийском Идлибе, а VX применялся во время убийства брата Ким Чен Ына в феврале прошлого года в Малайзии.

В среду состоялось заседание правительственного комитета COBRA, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях, после которого министр внутренних дел Амбер Радд заявила, что власти Великобритании имеют представление о том, каким веществом был отравлен бывший офицер ГРУ.

Полицейские, занимающиеся расследованием произошедшего, заявили, что хотели бы поговорить со всеми, кто был в Солсбери во второй половине дня в воскресенья, в особенности, если люди посещали ресторан Zizzi или паб Bichop's Mill в центре города.

"Видели ли вы что-то необычное? Может быть, необычным в тот момент вам ничего не казалось, но то, что вы видели и помните, может быть важной информацией", - говорится в заявлении полиции.

В полиции Уилтшира также сообщили, что офицер, который прибыл на место вскоре после обнаружения Скрипаля и его дочери, также находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полиция ображается к населению за любой, даже кажущейся неважной информацией

"То, что вы помните, и ваш маршрут в тот день могут помочь найти недостающую информацию для нашего расследования. Погода в тот день была плохой, и людей на улицах было мало. Нас интересует любая информация", - пишет полиция.

В Лондоне прошло заседание правительственного комитета COBRA, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях (Cabinet Office Briefing Room A, сокращенно COBRA).

На этот раз комитет был созван в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам экспертов, этот инцидент может привести к дипломатическому кризису в отношениях Лондона и Москвы.

На министра внутренних дел Великобритании Амбер Радд оказывается давление со стороны депутатов парламента, требующих провести серьезное расследование неожиданных или подозрительных смертей в Британии за последние несколько лет 14 человек, в прошлом связанных с российскими спецслужбами.

Копірайт зображення AFP Image caption Сергей Скрипаль все еще находится в больнице

Сергей Скрипаль и его дочь все еще находятся в больнице в критическом состоянии.

Ожидается, что вопрос о нападении на Скрипаля будет также поднят в парламенте, во время традиционной сессии вопросов премьер-министру.

Призыв к министру внутренних дел провести расследование подозрительных смертей 14 выходцев из России прозвучал от председателя парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер.

"Я призвала министра иностранных дел обсудить с вами вопрос расследования 14 случаев смертей, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают возможно связанными с государственными органами России", - написала в официальном обращении Иветт Купер.

Американские данные

В заседании комитета COBRA по вопросу об отравлении Сергея Скрипаля участвовали члены кабинета министров, представители полиции и спецслужб.

Копірайт зображення PA Image caption Полиция проводит расследование в нескольких районах в Солсбери

Отношения Великобритании и России так и не наладились после отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

"Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности", - сказал министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

Кроме того, Джонсон пообещал "пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры" в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится российский след.

"Правительство предпримет все необходимое для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным", - сказал Джонсон.