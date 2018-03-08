В центре столицы из гранатомета обстреляли ресторан

Копірайт зображення Национальная полиция Киева Image caption В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана

В ночь на 8 марта в Киеве на улице Владимирской неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ресторана. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В 02:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На видео было зафиксировано, как к ресторану подошел мужчина и выстрелил из гранатомета.

Копірайт зображення Національна поліція Києва Image caption В нескольких десятках метров от места происшествия правоохранители нашли стрелянную пусковую трубу (тубус)

Сам тубус обнаружили неподалеку от места происшествия.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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