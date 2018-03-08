В центре столицы из гранатомета обстреляли ресторан
В ночь на 8 марта в Киеве на улице Владимирской неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ресторана. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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"В 02:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя", - говорится в сообщении.
Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На видео было зафиксировано, как к ресторану подошел мужчина и выстрелил из гранатомета.
Сам тубус обнаружили неподалеку от места происшествия.
Открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Правоохранители разыскивают злоумышленника.