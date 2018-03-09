Виртуальный Чернобыль на выставке в Германии
На крупнейшей туристической выставке мира ITB Berlin 2018 проходит демонстрация документального фильма в режиме виртуальной реальности о Чернобыльской зоне отчуждения. Организатор проекта - одна из туристических компаний, которая является официальным оператором путешествий в украинский Чернобыль.
На своем стенде компания предлагает всем желающим прогуляться по Чернобылю с помощью специальных очков виртуальной реальности.
"Это специальный проект, который разработала польская компания. Вы можете посетить самые интересные места в Чернобыле, можете прогуляться по Припяти или увидеть с высоты птичьего полета объект "Дуга", - рассказал BBC News Украина представитель компании Адам Малик.
По его словам, документальная лента, лежащая в основе виртуального путешествия, базируется на официальных документах, которые удалось собрать об аварии на Чернобыльской АЭС.
Туристическая выставка International Travel Market (ITB) стартовала в Берлине 7 марта и продлится до 12 марта.
В нынешней, 51-й по счету, выставке принимают участие около 10 тысяч компаний из 184 стран и регионов.
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Организаторы ожидают, что мероприятие посетит более 100 тысяч гостей.