Виртуальный Чернобыль на выставке в Германии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории

На крупнейшей туристической выставке мира ITB Berlin 2018 проходит демонстрация документального фильма в режиме виртуальной реальности о Чернобыльской зоне отчуждения. Организатор проекта - одна из туристических компаний, которая является официальным оператором путешествий в украинский Чернобыль.

На своем стенде компания предлагает всем желающим прогуляться по Чернобылю с помощью специальных очков виртуальной реальности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виртуальный тур - детище польской студии по производству видеоигр

"Это специальный проект, который разработала польская компания. Вы можете посетить самые интересные места в Чернобыле, можете прогуляться по Припяти или увидеть с высоты птичьего полета объект "Дуга", - рассказал BBC News Украина представитель компании Адам Малик.

Копірайт зображення chornobyl.in.ua Image caption Объект "Дуга" - радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет

По его словам, документальная лента, лежащая в основе виртуального путешествия, базируется на официальных документах, которые удалось собрать об аварии на Чернобыльской АЭС.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Все предметы, которые виртуальный посетитель встретит на своем пути, - точная копия реальных

Туристическая выставка International Travel Market (ITB) стартовала в Берлине 7 марта и продлится до 12 марта.

В нынешней, 51-й по счету, выставке принимают участие около 10 тысяч компаний из 184 стран и регионов.

Организаторы ожидают, что мероприятие посетит более 100 тысяч гостей.

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