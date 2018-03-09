Робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды (видео)

Копірайт зображення Ben Katz

Американские инженеры создали робота, который способен собирать кубик Рубика за 0,38 секунды.

Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды и принадлежал работу Sub1 Reloaded, разработанному немцем Альбертом Бером.

Разработчики поняли, что смогут быстрее решить головоломку, используя в своей работе другой тип двигателя.

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Робота-рекордсмена разработал студент Массачусетского технологического института Бен Кац в сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Джередом Ди Карло.

"Мы использовали самый дешевый кубик, который могли найти, потому что думали, что в конечном итоге уничтожим многие из них, но почему-то все обошлось только четырьмя кубиками и сотнями решений", - отметил Ди Карло.

Копірайт зображення Ben Katz Image caption Инженеры использовали самый дешевый кубик Рубика, поэтому некоторые экземпляры на этапе разработки были сломаны

Системе сначала было трудно провести различие между красными и оранжевыми цветами, поэтому робототехники нарисовали на оранжевых элементах черные метки.

Робот использует специальный алгоритм для решения головоломки, исходными данными которого являются данные, полученные камерами.

0,38 секунды включает и время получения изображения граней кубика, и сборку.

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