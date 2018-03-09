Робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды (видео)
Американские инженеры создали робота, который способен собирать кубик Рубика за 0,38 секунды.
Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды и принадлежал работу Sub1 Reloaded, разработанному немцем Альбертом Бером.
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Разработчики поняли, что смогут быстрее решить головоломку, используя в своей работе другой тип двигателя.
Робота-рекордсмена разработал студент Массачусетского технологического института Бен Кац в сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Джередом Ди Карло.
"Мы использовали самый дешевый кубик, который могли найти, потому что думали, что в конечном итоге уничтожим многие из них, но почему-то все обошлось только четырьмя кубиками и сотнями решений", - отметил Ди Карло.
Системе сначала было трудно провести различие между красными и оранжевыми цветами, поэтому робототехники нарисовали на оранжевых элементах черные метки.
Робот использует специальный алгоритм для решения головоломки, исходными данными которого являются данные, полученные камерами.
0,38 секунды включает и время получения изображения граней кубика, и сборку.