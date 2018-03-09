Что известно о задержании Рубана?

Копірайт зображення Facebook Miroslav Gai Image caption Оружие, которое якобы изъяли у Владимира Рубана

Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали с арсеналом оружия при попытке въехать из оккупированной территории на подконтрольную Украине.

Об этом в четверг вечером сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.

В СБУ от комментариев пока воздерживаются. О деталях задержания Рубана обещали сообщить на брифинге, который состоится 9 марта в 15:00.

"Утром он точно находился в СИЗО Мариуполя. По состоянию на 8 утра в ЕСР (Единый реестр судебных решений. - Ред.) это дело внесено не было", - об этом BBC News Украина сообщил Георгий Тука.

Накануне Тука сообщил: "Под видом переселенца этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели".

Тогда же волонтер, бывший участник АТО Мирослав Гай обнародовал в соцсети фото Рубана в наручниках.

"Он был задержан в 9:15 на пункте Майорск пограничниками", - написал Гай.

Депутат Владимир Арьев сообщил, что арсенал оружия "везли в Киев не просто так".

"Неслучайное задержание"

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил в Facebook под постом Мирослава Гая факт задержания, написав: "это неслучайное задержание".

"Никаких освобождений не будет", - добавил генпрокурор.

Служба безопасности Украины отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения на востоке Украины руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в конце февраля 2017 года.

Как сообщила тогда пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, "в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО".

Этому предшествовал визит Рубана и депутата парламента Надежды Савченко 24 февраля 2017 года в неподконтрольный украинским властям Донецк.

В 2013 году Рубан был активным участником пророссийского движения Виктора Медведчука "Украинский выбор".

В июне 2013 года Рубан создал собственную общественную организацию "Офицерский корпус".

В мае 2014 года вместе с организацией по собственной инициативе взялся за освобождение заложников из плена "ЛНР" и "ДНР".