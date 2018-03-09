В Польше - второе за две недели ДТП с жертвами-украинцами

Копірайт зображення policja.gov.pl Image caption Микроавтобус Ford столкнулся с грузовиком

В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев, еще четверо были госпитализированы, подтвердили в МИД Украины. Это уже вторая за неделю крупная авария, произошедшая в Польше, в результате которой погибли украинцы.

"Искренние соболезнования родным. Консулы оказывают помощь", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

По данным местной полиции, авария произошла утром 8 марта вблизи Перемышля.

Микроавтобус Ford, в котором находились украинцы, столкнулся с грузовиком.

Полиция заявила, что в момент аварии были сложные дорожные условия - гололедица и туман.

По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Из-за аварии дорога была полностью заблокирована в течение пяти часов.

Все пассажиры и водитель автобуса были гражданами Украины, которые работали на ремонте моста в городе Бирча, добавили в полиции.

Водитель микроавтобуса и один пассажир погибли на месте, четверо пострадавших были доставлены в больницы. Водитель грузовика, по сообщениям, не пострадал.

Напомним, что лишь десять дней назад возле польского города Ополе произошла другая крупная авария, в которой погибли четверо украинцев.

Копірайт зображення prostozopolskiego.pl Image caption В результате столкновения автомобиля с поездом погибли четверо украинцев

Тогда легковой автомобиль с украинцами выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом.

В октябре 2017 года возле села Глиница Люблинецкого уезда погиб один украинец, еще трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом.

В феврале 2017 года в аварии в Польше погибла украинская журналистка Полина Дорожкина, которая работала в газете "Сегодня".

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