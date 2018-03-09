В Польше - второе за две недели ДТП с жертвами-украинцами
В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев, еще четверо были госпитализированы, подтвердили в МИД Украины. Это уже вторая за неделю крупная авария, произошедшая в Польше, в результате которой погибли украинцы.
"Искренние соболезнования родным. Консулы оказывают помощь", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
По данным местной полиции, авария произошла утром 8 марта вблизи Перемышля.
Микроавтобус Ford, в котором находились украинцы, столкнулся с грузовиком.
Полиция заявила, что в момент аварии были сложные дорожные условия - гололедица и туман.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Из-за аварии дорога была полностью заблокирована в течение пяти часов.
Все пассажиры и водитель автобуса были гражданами Украины, которые работали на ремонте моста в городе Бирча, добавили в полиции.
Водитель микроавтобуса и один пассажир погибли на месте, четверо пострадавших были доставлены в больницы. Водитель грузовика, по сообщениям, не пострадал.
Напомним, что лишь десять дней назад возле польского города Ополе произошла другая крупная авария, в которой погибли четверо украинцев.
Тогда легковой автомобиль с украинцами выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом.
В октябре 2017 года возле села Глиница Люблинецкого уезда погиб один украинец, еще трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом.
В феврале 2017 года в аварии в Польше погибла украинская журналистка Полина Дорожкина, которая работала в газете "Сегодня".