"Из минометов должны были расстрелять центр Киева" - СБУ о деле Рубана

Копірайт зображення УНІАН Image caption Председатель СБУ Василий Грицак утверждает, что Владимир Рубан перевозил оружие для организации теракта

Благодаря задержанию руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и партии оружия, которую, по утверждениям СБУ, он перевозил, удалось предотвратить массовые теракты в центре Киева. Об этом сообщил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак.

"В дальнейшем предоставим обязательно показания, что планировались массовые теракты. Из минометов должны были расстрелять центральную часть города Киева. На вопрос - там же мирные люди, там же дома мирных людей - это никого не волнует. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших", - сообщил глава СБУ.

По словам Грицака, конечной целью таких терактов должны были стать создание атмосферы хаоса и провокация гражданской войны в Украине. Среди жертв должны были быть как украинские политики, так и другие граждане.

"И как говорили кураторы из ДНР и Москвы, должно быть много трупов, много крови и должен быть хаос. В результате, люди должны выйти на улицу, а войска вернуться из зоны АТО, пойти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", - подчеркнул глава СБУ.

Адвокат Рубана Виталий Погосян в комментарии ВВС News Украина отметил, что защита отвергает любые обвинения, а оружие в микроавтобус подбросили.

СБУ: Россия причастна к подготовке терактов

По словам господина Грицака, перевозку оружия Рубан согласовал с лидерами боевиков группировки ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым по кличке "Ташкент".

Он отметил, что в СБУ не верят, что перевозка оружия осуществлялась "без согласия Москвы".

"Вы верите в то, что Захарченко или Ташкент взяли бы на себя ответственность, снарядили Рубана таким количеством оружия, средств поражения, минометами, противотанковыми гранатометами, минами противопехотными ... для того, чтобы осуществить в Киеве теракты - и об этом не знали кураторы из Москвы? Что они не дали санкции на это? Ни я, никто из Службы безопасности, следователи, в это не верим".

Роль в подготовке терактов Владимира Рубана Василий Грицак прокомментировал так: "Он просто исполнительный механизм в чужих руках".

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Причастен ли к подготовке терактов Виктор Медведчук?

На вопрос о возможной причастности к перевозке оружия украинского политика Виктора Медведчука, Грицак заявил: "Я не могу сказать больше, чем сегодня могу сказать".

В то же время он предоставил журналистам информацию, которая, по его словам, свидетельствует, что Рубан с 2013 года сотрудничает с общественным движением "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук.

В организации отрицают сотрудничество с Рубаном.

"Никакого сотрудничества не было, никаких совместных проектов", - заявили BBC в пресс-службе "Украинского выбора".

В перевозке какого оружия обвиняют Рубана

Во время брифинга продемонстрировали видеозапись со скрытых камер в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в котором, как отмечают в СБУ, перевозили боеприпасы.

На видеозаписи можно увидеть, как после въезда в Горловку на неподконтрольной украинскому правительству территории Рубан передает микроавтобус другому водителю. Через некоторое время неизвестные лица загружают в микроавтобус боеприпасы.

По информации СБУ, в микроавтобусе находились в том числе пять автоматов АК-74, два ручных пулемета, три автомата АКС-74У, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 146 120-мм мин, шесть противотанковых мин, два противотанковых гранатомета, 20 гранат СГГ- 5, 20 гранат Ф-1, тысячи патронов и другое оружие.

Копірайт зображення FACEBOOK MIROSLAV GAI Image caption Оружие, которое якобы изъяли у Рубана

Кроме того, Грицак утверждает, что в ноябре 2017 года Владимир Рубан провез в Украину на этом же микроавтобусе крупную партию оружия, в том числе четыре миномета и два ручных противотанковых гранатомета.

Все оружие, по словам главы СБУ, сейчас находится под "оперативным контролем".

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