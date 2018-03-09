Барак Обама с супругой намерены запустить собственное телешоу - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Барак Обама и его супруга Мишель могут стать ведущими телешоу

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель ведут переговоры о запуске собственного телешоу для американского провайдера Netflix. Об этом сообщает The New York Times.

Газета предполагает, что бывшие хозяева Белого Дома будут создавать эксклюзивный контент для провайдера, ориентированного на освещение историй, которые вдохновляют.

Если информация подтвердится, Барак Обама и его жена получат глобальную платформу для выражения своих идей.

В Netflix заявили BBC, что не комментируют подобную информацию.

Обама привык вдохновлять людей

Эрик Шульц, старший советник бывшего президента, не подтвердил его планы относительно телешоу, но сказал, что они будут иметь смысл.

"Президент и госпожа Обама всегда верили в способность историй из жизни вдохновлять", - отметил он в комментарии американской газете.

"В течение своей жизни они рассказывали истории людей, которые постепенно меняли мир к лучшему", - отметил Шульц.

The New York Times сообщает, что одна из идей для телешоу может заключаться в том, чтобы Обама был ведущим обсуждения таких вопросов, как здравоохранение, изменение климата и иммиграция. Все эти темы преобладали на повестке дня во время его пребывания в Белом доме.

В издании отмечают, что Netflix не планирует использовать это телешоу для критики консерваторов или Дональда Трампа.

Netflix - очень популярный ресурс. Количество его абонентов достигло примерно 118 млн в конце 2017 года.

Он инвестирует в контент, в том числе в научно-фантастические сериалы "Странные чудеса" и "Черное зеркало", различные художественные и документальные фильмы, чтобы увеличить базу абонентов.

Информации о том, какое вознаграждение получат Барак Обама и его жена Мишель в случае заключения соглашения с Netflix, пока нет.

Обама общается с большой аудиторией в соцсетях. У него более 100 млн подписчиков в Twitter, а его страницу в Facebook облюбовали 55 млн пользователей.

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