Трамп: соглашение с Северной Кореей - "в работе"

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Президент Трамп в своем Twitter сообщил, что соглашение с Северной Корее находится "в работе". Это произошло после того, как накануне он заявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи.

Ожидается ответное заявление со стороны КНДР.

Ранее в Белом доме заявили, что встреча не состоится до тех пор, пока Пхеньян "не предпримет конкретные действия" для свертывания своих ядерных разработок.

Американские СМИ сообщают, что президент Трамп принял решение о встрече без консультаций с ключевыми членами своей администрации.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в это время находился в своей первой поездке по странам Африки.

Общаясь с журналистами в Джибути в пятницу, Тиллерсон заявил:

"Это было решение, которое президент принял самостоятельно".

Неоднозначные заявления

Президент Трамп ошеломил обозревателей, когда заявил, что согласен на встречу с Ким Чен Ыном. Послание Трампу от лидера КНДР передали высокопоставленные представители Южной Кореи в Вашингтоне.

Это будет беспрецедентным событием: впервые действующие главы США и Северной Кореи встретятся лицом к лицу. Бывшие американские президенты встречались с северокорейскими лидерами, но к тому времени они уже все покинули Белый дом.

Неоднозначность ситуации усилилась, когда пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс заявила журналистам, что Северная Корея "пообещала провести денуклеаризацию".

В частности, по ее словам, встречи не будет, пока КНДР не совершит конкретных действий по прекращению ракетных и ядерных испытаний.

Представители Южной Кореи, которые недавно встретились с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, заявили, что конечная цель КНДР - избавиться от ядерного арсенала. Однако они не обещали, что этот процесс начнется до встречи с американцами.

Вместе с тем, похоже, что Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания на время проведения переговоров.

Копірайт зображення Reuters Image caption Послание Трампу от лидера КНДР передали высокопоставленные представители Южной Кореи в Вашингтоне

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал международное сообщество наращивать давление на Северную Корею, а президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразили намерение продолжать политику давления и санкции против КНДР до принятия северокорейцами конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова.

Северокорейские СМИ не упоминают о встрече.

В заявлении делегации Южной Кореи говорилось о том, что встреча может состояться в мае. Однако ни даты, ни места проведения встречи официально не называли.

Среди вариантов рассматривают демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями, а также китайскую столицу Пекин.

Как все произошло

Ким Чен Ын неожиданно воспользовался своей новогодней речью, чтобы ответить на предложение о переговорах, озвученное Южной Кореей в прошлом году. Это позволило КНДР отправить делегацию своих спортсменов для участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее.

Копірайт зображення AFP Image caption Встреча представителей Южной Кореи с лидером КНДР, состоявшейся 5 марта, выглядела дружеской

После завершения игр делегация из Южной Кореи встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. После этого представители Южной Кореи посетили Вашингтон, где сообщили президенту Трампу о содержании встречи.

После встречи в Белом доме советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын готов встретиться с американским президентом, "настроен на денуклеаризацию" и отказ от ядерных и ракетных испытаний.

В заявлении, направленном в Washington Post, посланник КНДР в ООН отметил "мужественное решение" Ким Чен Ына, которое позволит установить "мир и стабильность на Корейском полуострове и в Восточной Азии".

Однако обозреватели отмечают, что ранее Северная Корея уже вводила мараторий на испытания ядерного оружия на время переговоров только для того, чтобы возобновить их, не добившись выполнения своих требований.

Некоторые аналитики обеспокоены тем, что администрация Трампа может "попасть в северокорейскую ловушку", гарантируя уступки, но ничего не получая взамен.

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