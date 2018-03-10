НАТО признало стремление Украины вступить в Альянс

Копірайт зображення AFP Image caption В НАТО говорят, что существенно активизировали сотрудничество с Украиной в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начался конфликт на востоке Украины

Украина официально стала страной, чье стремление вступить в НАТО признал Североатлантический альянс.

Соответствующие обновления были сделаны на сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации.

"Сейчас четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - сообщается в обновленной информации раздела.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение "долгожданным и логичным".

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО", - написал президент в Facebook.

Он добавил, что "этот вопрос обсуждался во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также в ходе недавней телефонной беседы с вице-президентом США".

По заявлению Петра Порошенко, следующей амбицией Киева будет получение Плана действий по членству для Украины.

"Новые возможности"?

Сообщение на сайте НАТО появилось 9 марта.

В этот же день в Брюсселе состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем Генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"По результатам саммита Альянса в июле перед Украиной могут открыться новые возможности", - написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook. Она также сообщила, что Киев рассчитывает "на проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса".

Спикер Верховной рады Андрей Парубий, в свою очередь, отметил роль решения парламента, которое определило вступление в НАТО целью внешней политики Киева.

"Украине предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО! Искренне рад и горд тем, что инициированное мной решения Верховной рады от 8 июня 2017 года относительно членства Украины в НАТО как стратегической цели Украины, стало для этого ключевым импульсом. Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО", - написал Парубий на своей странице в Faceboоk.

Его заместитель, вице-спикер Ирина Геращенко подчеркнула важность новых изменений в отношениях с НАТО:

"Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в Альянсе".

8 июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о внешнеполитическом курсе Украины, где приоритетом указано вступление Украины в НАТО.

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