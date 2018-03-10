Дело Скрипаля: дочь не заслужила отравления, говорит ее подруга
Подруга дочери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля считает, что женщина "не совершала ничего такого, чтобы стать объектом" отравления.
Полиция расследует попытку убийства Скрипаля и его дочери Юлии, которых обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери в воскресенье.
Подруга дочери Скрипаля Ирина Петрова рассказала BBC, что запомнила их "идеальной семьей".
Однако она считает, что люди могут бояться публично говорить о них.
"Мне становится страшно", - сказала она. "Никто не хочет общаться - даже ее родственники".
33-летняя Юлия Скрипаль и ее 66-летний отец находятся в критическом состоянии в больнице, а полиция исследуют места, в которых были Скрипаль с дочерью, в том числе и кладбище, где похоронены жена и сын экс-полковника.
Расследование
Глава министерства иностранных дел Великобритании Эмбер Радд проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, чтобы обсудить ход расследования инцидента с бывшим российским шпионом и его дочерью.
Ранее она назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которой осуществили попытку убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, наглым и дерзким шагом.
Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире BBC Radio 4, что это - "очень серьезный инцидент с ужасающими последствиями", и правительство готово "реагировать с помощью всех ресурсов Великобритании".
Если будут доказательства причастности России к ухудшению здоровья бывшего шпиона Сергея Скрипаля, ответ Великобритании будет решительным. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.
"Сейчас звучат разные версии тревожного события в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия", - отметил Джонсон.
Что произошло?
7 марта британская полиция сообщила, что бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был обнаружен без сознания вместе со своей дочерью в английском Солсбери, был отравлен веществом нервно-паралитического действия.
Как сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, власти знают, что это за вещество, но не называют его в интересах следствия.
Источники британских СМИ сообщают, что Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят лишь несколько лабораторий в мире".
Наиболее известные отравляющие вещества нервно-паралитического действия - токсин VX и газ зарин, причисленные ООН к химическому оружию массового поражения.
Подробнее о шпионском скандале в Британии читайте в материалах BBC News Украина:
- Полиция: Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом
- Глава МВД Британии об отравлении Скрипаля: "Наглый и дерзкий шаг"