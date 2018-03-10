Дело Скрипаля: дочь не заслужила отравления, говорит ее подруга

Копірайт зображення YULIA SKRIPAL/FACEBOOK

Подруга дочери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля считает, что женщина "не совершала ничего такого, чтобы стать объектом" отравления.

Полиция расследует попытку убийства Скрипаля и его дочери Юлии, которых обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери в воскресенье.

Подруга дочери Скрипаля Ирина Петрова рассказала BBC, что запомнила их "идеальной семьей".

Копірайт зображення EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Однако она считает, что люди могут бояться публично говорить о них.

"Мне становится страшно", - сказала она. "Никто не хочет общаться - даже ее родственники".

33-летняя Юлия Скрипаль и ее 66-летний отец находятся в критическом состоянии в больнице, а полиция исследуют места, в которых были Скрипаль с дочерью, в том числе и кладбище, где похоронены жена и сын экс-полковника.

Расследование

Глава министерства иностранных дел Великобритании Эмбер Радд проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, чтобы обсудить ход расследования инцидента с бывшим российским шпионом и его дочерью.

Ранее она назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которой осуществили попытку убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, наглым и дерзким шагом.

Image caption Жена Скрипаля умерла от рака 6 лет назад, а в прошлом году от внезапной печеночной недостаточности в России скончался его сын

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире BBC Radio 4, что это - "очень серьезный инцидент с ужасающими последствиями", и правительство готово "реагировать с помощью всех ресурсов Великобритании".

Если будут доказательства причастности России к ухудшению здоровья бывшего шпиона Сергея Скрипаля, ответ Великобритании будет решительным. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Копірайт зображення Reuters Image caption Палатку для эксгумации тела установили над могилой сына и жены Сергея Скрипаля

"Сейчас звучат разные версии тревожного события в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия", - отметил Джонсон.

Что произошло?

7 марта британская полиция сообщила, что бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был обнаружен без сознания вместе со своей дочерью в английском Солсбери, был отравлен веществом нервно-паралитического действия.

Image caption Полиция оцепила кафе Zizzi, где обедали Скрипаль с дочерью незадолго до отравления

Как сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, власти знают, что это за вещество, но не называют его в интересах следствия.

Источники британских СМИ сообщают, что Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят лишь несколько лабораторий в мире".

Наиболее известные отравляющие вещества нервно-паралитического действия - токсин VX и газ зарин, причисленные ООН к химическому оружию массового поражения.

Подробнее о шпионском скандале в Британии читайте в материалах BBC News Украина:

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.